李玟22年前就是人間香奈兒！為首位華裔品牌大使　和老佛爺合照曝

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而李玟同時也是首位站上奧斯卡頒獎典禮獻唱的華人歌手，當時她在紅毯上就身穿香奈兒平口彩虹連身短裙。她在演唱電影《臥虎藏龍》插曲〈A Love Before Time〉時，則是換上Versace的紅色亮片旗袍，站在高台上以優美歌聲征服觀眾的耳朵，經典一幕永遠留在所有華人心中。
李玟 歌壇大事記
出生於1975年1月17日，18歲出道，入行近30年以來共發行14張中文專輯、4張英語專輯。
1993年／以本名「李美林」參加香港無線電視新秀歌唱大賽獲亞軍。
1994年6月15日／在台灣發行首張個人唱片正式出道，〈我依然是你的情人〉為出道代表作。
1995年6月／李玟發行首張英語專輯《Brave Enough To Love》（勇敢去愛）。
1997年11月／李玟正式進軍香港歌壇，發行個人首張粵語專輯《李玟COCO》。
1998年1月／李玟發行第6張華語專輯《Di Da Di·暗示》，頂著一頭火紅色的牛角頭髮型，展現百變天后的魅力，該專輯為李玟銷量最高的華語專輯。
1999年11月／CoCo在美國推出英文專輯《Just No Other Way》，首度站上國際舞台。
1999年／李玟擔任Michael Jackson韓國演唱會嘉賓。
2001年／李玟因獻唱電影《臥虎藏龍》的主題曲〈月光愛人〉，成為首位在奧斯卡金像獎頒獎典禮表演的華語歌手，歌曲也入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎。
2002年／李玟成為首位華人歌手，在美國NBA籃球賽中場演唱美國國歌的藝人。
2016年／參加大陸節目《我是歌手》，最終奪得冠軍，並成為該節目首位非中國大陸籍冠軍。
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