鱈魚口感細緻滑嫩，是許多愛吃魚的民眾首選！但要當心市面上不少標榜鱈魚，卻是由油魚混充，甚至吃下肚後還出現腹瀉排油的窘況。消基會解釋，油魚含有人體無法消化的臘脂，導致吃下肚後發生腹瀉。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在自助餐店、鐵板燒也常見「鱈魚」品項，但你吃的「鱈魚」是真的嗎？市場中很多「比目魚」標示為「扁鱈」，讓消費者誤以為是鱈魚；還有少數宣稱是「圓鱈」的魚種，其實是售價便宜很多的「油魚」。
由於這些魚類都是「切片」，民眾難從外觀判斷，消基會更實際在市場以及量販店和電商採樣 4 件鱈魚樣品，當中就發現有兩件鱈魚魚種鑑別跟標示不符合，可能觸犯《食安法》。
因應市場亂象，民眾想吃鱈魚卻意外將別款魚吃下肚，到底該怎麼做區分？消基會指出：「魚肉顏色、魚皮判斷是判斷關鍵。」
- 油魚：魚皮為灰色之外，會有白色凸起的紋路；魚肉顏色呈現黃白色。
- 鱈魚：肉質白細，價格通常較昂貴，魚油富含維他命 A、D、E 以及 EPA 與 DHA 等脂肪酸。
市面上的鱈魚五花八門，最常聽到的「扁鱈」和「圓鱈」兩大類，其實也都不是真的鱈魚，前者屬於「鱸形目」；後者則屬於「鰈形目」。魚體切片上外型有些差異，「扁鱈」顯然以斜切方式處理，斜切以增加魚片的面積，常見就是小塊的扁鱈就是便當或西餐的鱈魚排，而「圓鱈」顧名思義外型會比扁鱈更圓。
另外，消基會檢驗長凌永健也提醒：「價格也是判斷依據，太便宜的價格肯定就不會是鱈魚，像是油魚售價明顯便宜很多。」
有些民眾吃了鱈魚會有明顯腹痛不適，消基會提醒很有可能是因為吃下「油魚」，因為油魚的魚體中含有人體無法消化的臘脂，部分消費者食用後會腹痛不適，民眾千萬別因為為了貪小便宜而吃錯魚種。
針對「鱈魚標示」稽查的問題，食藥署也回應從 110 年至 111 年，辦理相關稽查，查獲 8 家涉鱈魚標示違反食安法 28 條規定，裁處總計 31 萬元整。
觀察魚種價位、口感避免買錯
除了鱈魚容易魚目混珠外，消基會也發現，「多利魚」與「巴沙魚」也有相同的問題，巴沙魚經常被混充為多利魚販售，其實兩者為不同魚種，價格有落差、口感也不相同。
- 多利魚：魚體上有明顯藍黑色圓斑。
- 巴沙魚：外形較修長切片後外形為長扁狀。
文、圖／王芊淩
延伸閱讀：
小孩多吃魚幫助腦部發育？ 一張圖表讓你看懂應該選擇哪種魚
「油魚」當鱈魚腹瀉止不住！你吃的「鱈魚」其實可能是這3種魚
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 魚目混珠！油魚冒充「鱈魚」吃下肚易腹瀉 從兩關鍵判真偽