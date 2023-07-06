遭疑覬覦遠東科大校產？中信金4點回應 稱教部監督下不可能發生
針對高教工會與遠東科大教職員今（6）日召開記者會，質疑中信金相關集團不正入主遠東科大董事會，中信金發出4點聲明回應，對於部分人士指控覬覦某校校產，強調與事實不符，且在教育主管機關的監督下，亦不可能發生類似情事。
記者顏真真／台北報導
遠東科大前副校長余伯泉在記者會上指出，中信金相關集團不正入主遠東科大董事會，其過程不但刻意排除校長參與形同「黑箱作業」，且恐涉及交易學校董事席次，導致原董事不正常地於任期中集體辭職，且一再選任特定集團人士取得多數董事席次，入主董事會後，恣意大量解聘學校主管，高層同時禁止學校正常招收國際學生，並且未挹注任何資源充實學校經費，與原本宣稱「企業挹注資源支持學校」的承諾南轅北轍，推測背後真正目的恐怕是「留校不留人」，未來多達37億的遠東校產恐遭覬覦。
高教工會則認為，「遠東科大案」是當前政府「私校公共化」的試金石，光以遠東科大為例，過去20年即領取政府至少8.9億元補助款，社會絕不能夠容忍，政府一方面拿出大量納稅人金錢挹注私校辦學，另一方面卻放縱私校董事會私相授受黑箱改選，甚至不正介入校務侵犯教職員工作權等行徑。
對於這些指控，中信金今日也發出4點聲明，除強調公司一向支持教育發展，致力回饋社會，自2015年迄今，9年來捐贈中信金融管理學院校務營運經費逾新台幣10億元，並被稱許為企業公益興學助私校轉型的新典範。對於如有其他學校有校務發展需求，中信金也本於捐資興學理念，將於能力範圍內評估支持教育發展，回饋社會。
針對部分人士指控中信金覬覦某校校產，中信金表示，此與事實不符，且在教育主管機關的監督下，亦不可能發生類似情事。至於其他市場個案傳聞，一概不予評論。