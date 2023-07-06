冬病夏治！減緩過敏性鼻炎、氣喘　「夏季三伏貼灸」最佳時機看這

我是廣告 請繼續往下閱讀
冬病夏治 過敏鼻炎、氣喘可靠三伏貼改善奇美醫院中醫部總醫師莊照宇指出，因過敏性鼻炎、氣喘等常於冬季發作，因此往往許多病人都會因無症狀或緩解而忽視求診及中斷治療，導致到冬季時症狀又復發且越來越嚴重。
回顧基隆長庚紀念醫院發表於中醫藥研究論叢之實證文獻發現，三伏貼之穴位貼敷，若配合特定穴位下，可誘發局部免疫反應，達到整體免疫系統功能調節的效果。在過敏性疾患的治療上，包括過敏性鼻炎、氣喘及慢性阻塞性肺病等，對於病人之生活品質及疾病嚴重程度皆有明顯改善。
三伏貼好處多 但非每一個人都適合莊照宇總醫師表示，由於三伏貼是以溫熱性質藥物進行敷貼，故先需至門診由醫師評估，倘若病人屬熱證體質，則不建議使用。此外，當下感冒、急性感染及皮膚過敏等病人，為避免發炎反應加重，也不建議使用，可擇日再由中醫師評估；另外，懷孕婦女與1歲以下幼童，因為體質性質易化熱上火，這兩類族群也不建議。
把握3大好時機 莫輕忽敷貼後注意事項而因三伏貼是以藥物敷貼將陽氣透過皮膚進入人體，當日回家建議不要洗冷水澡，期間也不要飲食冰飲、生冷瓜果等，以避免寒邪入內，抵銷原本施予的陽氣補充；飲食方面，應以清淡為主，不建議燥熱食物，避免辛辣、油膩等食物，以免出現上火症狀。
莊照宇總醫師提醒，敷貼三伏貼過程，若出現皮膚搔癢、紅腫、起水泡者，可能是個人皮膚特質對於中藥敷貼藥物產生過敏反應，此時應立即移除三伏貼，並根據症狀塗抹適當的外用藥膏。
今(112)年奇美醫療財團法人奇美醫院中醫部公布今(112)年夏季三伏貼灸的日期如下，敬請有需要的民眾把握機會治療。
「初伏」：112年07月21日(五)～112年07月29日(六)
「中伏」：112年07月31日(一)～112年08月09日(三)
「末伏」：112年08月10日(四)～112年08月21日(一)
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58440
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw