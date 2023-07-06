怕夏天變「臭酸人」！　把握2招不依賴止汗除臭劑

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正常皮膚和健康人體不應該有惡臭。但腸道、皮膚和皮膚微生物組是否健康，恐會影響體味，例如酮酸中毒或糖尿病引起的尿毒症，因代謝紊亂而會產生一種特殊的氣味。
拿破崙愛聞老婆體味！？加州大學舊金山分校皮膚病學副教授妮娜博托（Nina Botto）表示，人們對氣味有強烈的偏好和敏感性。人類從久遠的歷史前就開始使用香水或古龍水來掩蓋氣味。
即使體味會影響觀感，仍然有人偏好自然體味。牛津大學生物學系高級研究員特里斯特拉姆懷亞特（Tristram Wyatt）表示，據說拿破崙（Napoleon）從戰場歸國前寫信給妻子約瑟芬波拿巴（Joséphine Bonaparte），他將在3天內回家，這段期間請她別洗澡。
自古至今不少人都是「氣味癖」，例如拿破崙就喜愛古龍水和天然體味－妻子的味道。懷亞特表示，人們可能會發現自己被某人的自然體味吸引，原在於免疫系統，「因為我們往往容易被免疫系統不同的人所吸引。」
流汗有其意義紐約市西奈山醫院皮膚科美容暨臨床研究主任約書亞查克納（Joshua Zeichner）表示，體味在現今社會尚未被普遍接受，因此除臭劑成為日常衛生習慣的一部分；流汗浸濕衣服也容易讓人感到不好意思，使得止汗劑也成為日常保養的一部分。除臭劑可以中和體臭，而止汗劑可以減少皮膚的濕度，兩者通常結合在同一種產品中。
流汗與體臭是兩個概念，是否要使用止汗除臭劑，以及要選用那些產品，並沒有正確或錯誤的答案。查克納說明，人體出汗是為了幫助控制體溫，但有時候流汗程度超出了正常範圍，就稱為病理性出汗或多汗症。如果因患有多汗症而需使用止汗劑，建議在晚上使用，由於人體在晚上較少出汗，在睡前使用止汗劑，可以更有效地阻塞汗腺。
如果汗量不多，使用止汗劑不一定是好主意。紐約市皮膚科診所CEO朱莉盧薩克（Julie Russak）提醒，完全阻止出汗，其他部位恐出現代償性出汗。有些民眾偏好使用除臭劑，以保有宜人的氣味或解決皮膚問題，避免對乳房下方或腹部皮膚褶皺造成刺激。
如何不依賴除臭劑？不使用除臭劑或止汗劑有利有弊，取決於自己和其他人對體味的感受。如果停止使用除臭劑或止汗劑，隨著時間的推移，越流越多汗，皮膚就會成為細菌和真菌生長的溫床，導致體臭變得更強烈。
- 想要避免體臭，每天徹底洗澡就是首要重點，包括清潔臉部、腋下和私密部位，這些部位比身體其他部位更容易出汗，容易促使細菌等微生物過度生長。因此散發出體臭，可能代表你的清潔方式不正確。
- 防止出汗和細菌過度生長以降低體臭的方法，還包括穿著寬鬆透氣的純棉衣物，以及使用過氧化苯甲醯洗劑或克林達黴素等外用抗生素。
原文出處：Do you really need deodorant? Experts weigh in
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58361
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