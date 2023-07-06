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怕夏天變「臭酸人」！　把握2招不依賴止汗除臭劑

怕夏天變「臭酸人」！　把握2招不依賴止汗除臭劑
怕夏天變「臭酸人」！　把握2招不依賴止汗除臭劑

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬外電報導】使用止汗除臭劑是夏季基本衛生習慣之一，但用了怕代償性出汗，不使用更怕自己「變臭鼬」！紐約皮膚科醫師表示，是否需要使用止汗除臭劑，除了多汗症等病症有治療需求，通常建議一般民眾以個人與當地文化來評估使用需求。避免體臭的重點就是每天徹底洗澡、穿著寬鬆透氣的純棉衣物。

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據《CNN》報導，汗液本身是無味的，但皮膚上的細菌會分解汗液，產生難聞的氣味。汗水的氣味也會受到飲食的影響，食用大量十字花科蔬菜，例如綠花椰菜、白花椰菜和羽衣甘藍的人，汗液可能會帶有硫磺氣味。

正常皮膚和健康人體不應該有惡臭。但腸道、皮膚和皮膚微生物組是否健康，恐會影響體味，例如酮酸中毒或糖尿病引起的尿毒症，因代謝紊亂而會產生一種特殊的氣味。

拿破崙愛聞老婆體味！？

加州大學舊金山分校皮膚病學副教授妮娜博托（Nina Botto）表示，人們對氣味有強烈的偏好和敏感性。人類從久遠的歷史前就開始使用香水或古龍水來掩蓋氣味。

即使體味會影響觀感，仍然有人偏好自然體味。牛津大學生物學系高級研究員特里斯特拉姆懷亞特（Tristram Wyatt）表示，據說拿破崙（Napoleon）從戰場歸國前寫信給妻子約瑟芬波拿巴（Joséphine Bonaparte），他將在3天內回家，這段期間請她別洗澡。

自古至今不少人都是「氣味癖」，例如拿破崙就喜愛古龍水和天然體味－妻子的味道。懷亞特表示，人們可能會發現自己被某人的自然體味吸引，原在於免疫系統，「因為我們往往容易被免疫系統不同的人所吸引。」

流汗有其意義

紐約市西奈山醫院皮膚科美容暨臨床研究主任約書亞查克納（Joshua Zeichner）表示，體味在現今社會尚未被普遍接受，因此除臭劑成為日常衛生習慣的一部分；流汗浸濕衣服也容易讓人感到不好意思，使得止汗劑也成為日常保養的一部分。除臭劑可以中和體臭，而止汗劑可以減少皮膚的濕度，兩者通常結合在同一種產品中。

流汗與體臭是兩個概念，是否要使用止汗除臭劑，以及要選用那些產品，並沒有正確或錯誤的答案。查克納說明，人體出汗是為了幫助控制體溫，但有時候流汗程度超出了正常範圍，就稱為病理性出汗或多汗症。如果因患有多汗症而需使用止汗劑，建議在晚上使用，由於人體在晚上較少出汗，在睡前使用止汗劑，可以更有效地阻塞汗腺。

如果汗量不多，使用止汗劑不一定是好主意。紐約市皮膚科診所CEO朱莉盧薩克（Julie Russak）提醒，完全阻止出汗，其他部位恐出現代償性出汗。有些民眾偏好使用除臭劑，以保有宜人的氣味或解決皮膚問題，避免對乳房下方或腹部皮膚褶皺造成刺激。

如何不依賴除臭劑？

不使用除臭劑或止汗劑有利有弊，取決於自己和其他人對體味的感受。如果停止使用除臭劑或止汗劑，隨著時間的推移，越流越多汗，皮膚就會成為細菌和真菌生長的溫床，導致體臭變得更強烈。

  • 想要避免體臭，每天徹底洗澡就是首要重點，包括清潔臉部、腋下和私密部位，這些部位比身體其他部位更容易出汗，容易促使細菌等微生物過度生長。因此散發出體臭，可能代表你的清潔方式不正確。
  • 防止出汗和細菌過度生長以降低體臭的方法，還包括穿著寬鬆透氣的純棉衣物，以及使用過氧化苯甲醯洗劑或克林達黴素等外用抗生素。
至於除臭劑或止汗劑當中的成分是否對人體有害？專家說明，使用含有石綿的滑石粉產品是否會導致癌症，目前相關研究尚未得出結論；廠商與消費者關注的另一個成分則是鋁鹽，皮膚科醫生亞曼達朵伊（Amanda Doyle）表示，鋁用於治療多汗症，但鋁鹽對乳癌、乳房囊腫和阿茲海默症的影響引起外界擔憂，目前人體皮膚對鋁鹽的吸收情況尚未完全了解，鋁鹽的致癌性也未得到證實。


原文出處：Do you really need deodorant? Experts weigh in







資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58361

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