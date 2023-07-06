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李玟婚姻熬12年！分居富商尪　閨密吐罹癌開刀內幕：他還外出旅遊

▲李玟（右）去年發現自己罹患乳癌，雖然及早治療已經痊癒，但老公Bruce明明知情，卻沒有在妻子身旁陪伴，反而出外旅遊。（圖／翻攝自李玟IG）
▲李玟（右）去年發現自己罹患乳癌，雖然及早治療已經痊癒，但老公Bruce明明知情，卻沒有在妻子身旁陪伴，反而出外旅遊。（圖／翻攝自李玟IG）

記者賴禹妡/綜合報導

華人天后李玟「Coco」昨（5）日驚傳驟逝，享年48歲，離世消息震驚各界。李玟在去年發現自己罹患乳癌，雖然及早治療已經痊癒，但老公Bruce Rockowitz（樂裕民）明明知情，卻沒有在妻子身旁陪伴，反而出外旅遊，據傳兩人分居多年，近期已準備離婚，沒想到卻先發生憾事。 

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▲Bruce（右）當年在已婚狀態下主動追求李玟，雖然多次被拒絕，但他仍苦苦追求並承諾離婚。（圖／翻攝自李玟IG）
▲Bruce（右）當年在已婚狀態下主動追求李玟，雖然多次被拒絕，但他仍苦苦追求並承諾離婚。（圖／翻攝自李玟IG）
Bruce當年在已婚狀態下主動追求李玟，雖然多次被拒絕，但他仍苦苦追求並承諾離婚，兩人交往8年於2011年結婚，Bruce豪砸1.5億港幣（約新台幣6億元）打點世紀婚禮，還為李玟送上9克拉鑽戒。兩人在香港最高的大樓SKY100舉行婚宴，婚禮歌手邀來Bruno Mars（火星人布魯諾）、Ne-Yo、Alicia Keys等大咖巨星，婚禮現場可說是眾星雲集，李玟婚後也將兩位繼女視如己出，全家感情相當緊密。 

沒想到，Bruce之後卻傳出3度偷吃嫩妹，還大方承認出軌，兩位繼女也選擇力挺爸爸，讓李玟身心俱疲。根據港媒《星島頭條》報導，李玟姊姊李思林透露，李玟在發現自己罹患乳癌後，都是獨自對抗病魔，而Bruce明明知道李玟的病況，卻沒有在身旁陪伴，還出外旅遊。 

▲李玟（左）2011年嫁給交往8年的Bruce Rockowitz，男方豪砸1.5億港幣（約新台幣6億元）打點兩人的世紀婚禮。（圖／翻攝自李玟IG）
▲李玟（左）2011年嫁給交往8年的Bruce Rockowitz，男方豪砸1.5億港幣（約新台幣6億元）打點兩人的世紀婚禮。（圖／翻攝自李玟IG）
另外，根據《自由時報》報導，李玟閨密曾透露，在李玟生病之後就沒見過Bruce現身照顧，就連她今年開刀住院都是由兩個姊姊陪伴，李玟也不希望病況曝光，因此連母親都不知道她罹患乳癌。 

▲李玟曾登上奧斯卡舞台獻唱，是華人之光代表。（圖 / NOWnews社群中心）
▲李玟曾登上奧斯卡舞台獻唱，是華人之光代表。（圖 / NOWnews社群中心）
▲李玟一生紀錄輝煌，風光站上國際舞台。（圖／NOWnews社群中心製表）
▲李玟一生紀錄輝煌，風光站上國際舞台。（圖／NOWnews社群中心製表）
李玟  歌壇大事記
出生於1975年1月17日，18歲出道，入行近30年以來共發行14張中文專輯、4張英語專輯。

1993年／以本名「李美林」參加香港無線電視新秀歌唱大賽獲亞軍。
1994年6月15日／在台灣發行首張個人唱片正式出道，〈我依然是你的情人〉為出道代表作。
1995年6月／李玟發行首張英語專輯《Brave Enough To Love》（勇敢去愛）。
1997年11月／李玟正式進軍香港歌壇，發行個人首張粵語專輯《李玟COCO》。
1998年1月／李玟發行第6張華語專輯《Di Da Di·暗示》，頂著一頭火紅色的牛角頭髮型，展現百變天后的魅力，該專輯為李玟銷量最高的華語專輯。
1999年11月／CoCo在美國推出英文專輯《Just No Other Way》，首度站上國際舞台。
1999年／李玟擔任Michael Jackson韓國演唱會嘉賓。
2001年／李玟因獻唱電影《臥虎藏龍》的主題曲〈月光愛人〉，成為首位在奧斯卡金像獎頒獎典禮表演的華語歌手，歌曲也入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎。
2002年／李玟成為首位華人歌手，在美國NBA籃球賽中場演唱美國國歌的藝人。
2016年／參加大陸節目《我是歌手》，最終奪得冠軍，並成為該節目首位非中國大陸籍冠軍。

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※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

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