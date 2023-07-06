出訪新加坡是否見總理？蔣萬安：會找機會見老朋友

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外界關注蔣萬安在公開行程之外，是否有機會與星國總理李顯龍或其他政要會面。蔣萬安今天下午在媒體見面會回答中央社記者詢問表示，之前到過新加坡多次，不論是擔任立委之前或之後，「在新加坡真的是有非常多的好朋友，所以這次來當然也都會找機會跟老朋友見面」。
他說，正式公務參訪行程之外有機會見見老朋友，「都是人之常情」。至於見了哪些老朋友，他不願透露，僅表示，「客隨主便」，感謝星方安排、也尊重星方安排。
至於未來是否出席在上海舉行的雙城論壇？蔣萬安表示，台北與上海每年輪流舉辦雙城論壇，今年輪到上海舉辦，北市府團隊持續與上海方面溝通規劃，目前規劃8月舉行，議程安排及相關細節都還在確認中。
他說，目前還在整體評估是否由他親自出席，等細節都確定了，再做最後決定，應該快了。
對於未來其他出訪計畫，蔣萬安透露，目前規劃9月會到韓國首爾參加世界城市高峰會市長論壇。
也有媒體問及對台灣總統大選的看法，蔣萬安表示，對代表國民黨參選的新北市長侯友宜有信心，會全力支持。他有信心國民黨會勝選，「我們一定全力以赴」。
蔣萬安這次出訪新加坡聚焦交通、都市發展、環境永續及智慧城市等4個面向進行交流。繼昨天拜會永續發展與環境部後，今天參訪市區重建局、建屋發展局，並實地參觀當地組屋。
他表示，台北市30年以上的老屋佔整體建物近72%，老舊房舍不單是市容或居住品質的問題，而是安全問題，迫切需要解決。新加坡自60年代開始推動組屋，這次到當地參訪了解相關做法，有些地方值得台北學習。
蔣萬安下午到新加坡「海軍部村莊」（Kampung Admiralty）參觀。這是新加坡跨政府部門打造的複合式社區，結合組屋、熟食中心、醫療中心、商店及托兒所等設施。
他指出，這個社區讓長輩、樂齡朋友有居住的地方，並獲得生活上必須的支援與協助。年輕夫妻也可以將孩子送到托育中心，讓爺爺、奶奶有機會就近照顧，下班再來接小孩。
蔣萬安表示，這很類似台北市年輕夫妻的日常，市府規劃社會住宅跟社區，也可以思考借鏡這樣的方向。（編輯：高照芬）1120706