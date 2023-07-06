癌症患者自殺率高出一般人10倍！ 「心理諮商」年補助7200元擴大辦理

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自殺率高於一般人10倍 罹癌者怕痛苦也憂連累家人台大公衛學院利用全國癌症登記檔案資料庫分析台灣癌症患者自殺死亡比例，統計1987至2007年資料發現，台灣每年每10萬人中約有110名癌症病人自殺，一般人口的自殺率則約是每10萬人中10多人，癌症患者自殺率竟高出一般人10倍之多。亞太心理腫瘤學交流基金會董事長、馬偕紀念醫院精神醫學部醫師方俊凱解釋，「台灣的癌症自殺率居高不下，起因於華人傳統觀念根深蒂固，認為罹癌必死無疑，害怕痛苦也怕連累家人。」
相較國外研究全球癌症患者自殺風險較一般人僅高出0.85倍，台灣癌症患者標準化死亡比約2.47倍。細探癌症患者自殺樣貌，罹癌頭三年、尤其前半年到一年間是自殺高峰期；以癌症種類而言，與生理需求有關的癌症，如胰臟癌、肺癌、胃癌、口腔癌、食道癌的患者有相對較高的自殺身亡率。
不到十分之一患者接受協助 諮商費用高是關鍵隨著國內癌症醫療品質提升，越來越多病患治療後回歸正常生活，而標靶、免疫等療法持續進展，許多晚期癌症患者也有機會長期帶癌生存。目前台灣心理支持系統相對著重安寧療護，方俊凱指出，只關注最後一哩路的心理照顧並不足夠，正在療程中或進入追蹤期的癌症病人，他們的身心壓力也都需要抒發管道。然而即使患者想尋求專業幫助，又容易因單次動輒2、3,000元起跳的自費諮商退縮，導致不到十分之一的患者真正接受相關醫療資源。
「自費諮商門診補助」 每年最高可申請7,200元心理腫瘤基金會2022年主動推出「自費諮商門診補助」，提供經費補貼，幫助癌症病患安心就醫，今年更獲得全國各級醫療院所力挺擴大辦理，癌友只要至包括台北馬偕、淡水馬偕、國泰總院、北醫附醫、新光、三總、和信、振興醫院、汐止國泰、衛生福利部臺北醫院、和美家醫科診所、新竹馬偕、新竹國泰、台中榮總、澄清醫院中港分院、童綜合醫院、彰化秀傳醫院、竹山秀傳醫院、嘉義基督教醫院、大林慈濟、天主教聖馬爾定醫院、台南奇美、高雄榮總、羅東博愛醫院、花蓮慈濟、花蓮門諾等院自費諮商就醫，每年最高可申請7,200元門診醫療費用補助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58397
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