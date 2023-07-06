全台最大賽車電競店插旗台中 SVR Esports極速境界揭幕

我是廣告 請繼續往下閱讀
SVR是台灣新創私人車隊，整合了所有賽車相關活動的新星車隊，也是台灣藝人姚元浩及玖壹壹春風的隸屬車隊。沈皇名強調：「讓所有人都能接觸到賽車」，是SVR成立的宗旨。尤其，SVR擁有自己的明星車隊，日前才榮獲STS超級房車全國系列賽B組年度總冠軍和最佳形象車隊，不久的未來也將前往國外參加國際賽事。
目前，SVR有許多家協力廠商，可以量身規劃所有的賽車體驗及課程，不管是賽車模擬器、圈賽、飄移、卡丁車等，都能整合包套，找到屬於自己的方案，甚至還有專營國內外的賽事旅遊，讓更多人接觸到賽車。
今天的開幕活動眾星雲集，除了有台灣天團玖壹壹春風及賽車藝人姚元浩之外，還邀請許多現役賽車手和模擬器賽車手到場共同競技，並由台灣首席飄移魔術師戴曉祥主持賽事。享譽國際的日本最著名賽車選手，同時也是「WDS世界飄移系列賽」的御用裁判長三田英二更到場助陣，全程展現精彩刺激親如實境的競賽。
台中旗艦門市設置有13座賽車模擬器，包括最高階的六軸動態模擬器，還有一輛鎮店之寶，就是真正為賽道開發的Prototype原型賽車—Ligier JS P3賽車。
這輛由法國知名賽車設計與製造公司Ligier Automotive所開發的賽車，全車鈑件及單體結構底盤採用碳纖維，搭載由Nissan提供V8引擎，從2015年開始參賽到2020年由JS P320接替為止，共在132場LM P3賽事中拿到130場勝利，成績相當輝煌。
沈皇名表示，雖然國內賽車運動才剛起步，不過近幾年因疫情影響，讓賽車電競活動快速崛起；而隨著賽車模擬器實體門市的設立，也讓電競玩家開始走出家門，來到實體門市享受彷彿置身於賽車座駕的極速快感。台中旗艦門市開幕期間，同時提供超親民的體驗費用，歡迎全台喜歡賽車的民眾都可以來體驗，感受競速賽車帶來的無窮樂趣。