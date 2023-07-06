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全台最大賽車電競店插旗台中 SVR Esports極速境界揭幕

▲藝人姚元浩是SVR明星車隊隊長，今天現身極速境界開幕會。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.6)
▲藝人姚元浩是SVR明星車隊隊長，今天現身極速境界開幕會。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.6)

記者金武鳯/台中報導

由一群熱愛賽車競技玩家聯手成立的「SVR Esports極速境界」電競旗艦店，今日在台中市盛大開幕。這是全台設備最齊全，同時也是在線賽車模擬器最多的實體門市，提供電競玩家走出家門，在聲光效果炸裂的實體門市，享受彷彿置身賽車座駕極速快感。

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「SVR Esports極速境界」店長沈皇名指出，開設實體門市主要目的，是提倡台灣賽事運動。他強調，SVR就像是虛實賽車學院，在這裡可以滿足所有人對賽車的需求，也讓熱愛賽事的人，可以以車會友，彼此交流競技。


▲全台最大SVR Esports極速境界賽車電競店進駐台中，透過賽車模擬器也可以超擬真操控賽車。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.6)
▲全台最大SVR Esports極速境界賽車電競店進駐台中，透過賽車模擬器也可以超擬真操控賽車。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.6)
SVR是台灣新創私人車隊，整合了所有賽車相關活動的新星車隊，也是台灣藝人姚元浩及玖壹壹春風的隸屬車隊。沈皇名強調：「讓所有人都能接觸到賽車」，是SVR成立的宗旨。尤其，SVR擁有自己的明星車隊，日前才榮獲STS超級房車全國系列賽B組年度總冠軍和最佳形象車隊，不久的未來也將前往國外參加國際賽事。

目前，SVR有許多家協力廠商，可以量身規劃所有的賽車體驗及課程，不管是賽車模擬器、圈賽、飄移、卡丁車等，都能整合包套，找到屬於自己的方案，甚至還有專營國內外的賽事旅遊，讓更多人接觸到賽車。


▲鎮店之寶─真正為賽道開發的Prototype原型賽車—Ligier JS P3賽車，陳列店門口超吸睛。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.6)
▲鎮店之寶─真正為賽道開發的Prototype原型賽車—Ligier JS P3賽車，陳列店門口超吸睛。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.6)
今天的開幕活動眾星雲集，除了有台灣天團玖壹壹春風及賽車藝人姚元浩之外，還邀請許多現役賽車手和模擬器賽車手到場共同競技，並由台灣首席飄移魔術師戴曉祥主持賽事。享譽國際的日本最著名賽車選手，同時也是「WDS世界飄移系列賽」的御用裁判長三田英二更到場助陣，全程展現精彩刺激親如實境的競賽。


台中旗艦門市設置有13座賽車模擬器，包括最高階的六軸動態模擬器，還有一輛鎮店之寶，就是真正為賽道開發的Prototype原型賽車—Ligier JS P3賽車。

這輛由法國知名賽車設計與製造公司Ligier Automotive所開發的賽車，全車鈑件及單體結構底盤採用碳纖維，搭載由Nissan提供V8引擎，從2015年開始參賽到2020年由JS P320接替為止，共在132場LM P3賽事中拿到130場勝利，成績相當輝煌。

沈皇名表示，雖然國內賽車運動才剛起步，不過近幾年因疫情影響，讓賽車電競活動快速崛起；而隨著賽車模擬器實體門市的設立，也讓電競玩家開始走出家門，來到實體門市享受彷彿置身於賽車座駕的極速快感。台中旗艦門市開幕期間，同時提供超親民的體驗費用，歡迎全台喜歡賽車的民眾都可以來體驗，感受競速賽車帶來的無窮樂趣。

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