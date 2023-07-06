美國Subway蹭時事翻車！稱「我們不會內爆」 遭批消費鐵達尼悲劇
今年6月18日載著乘客探索鐵達尼號（Titanic）沉船地點的觀光潛水器「泰坦號」（Titan）在水下失聯，經過多日搜索後確認潛水器發生災難性「內爆」，乘客全數罹難。這場悲劇獲得全球高度關注，美國喬治亞州一間Subway門市，利用這場意外來行銷博眼球，廣告標語寫說「我們不會內爆（Our Subs Don't Implode）」，藉著潛艇堡玩雙關梗，但卻引來許多消費死者的批評，廣告標語也火速被撤除。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《NBC》報導，一位住在喬治亞州的居民莫克（Timothy Mauck）上週末發現自家附近的Subway門市，在門口張貼的廣告標語中寫著「我們不會內爆」，他將此事分享在社群網路上，並直言覺得這樣的廣告手法非常不尊重死者。
莫克的貼文很快在網路讓該Subway門市炎上，負評排山倒海而來，許多憤怒的網友痛批這樣的行銷是錯誤的，讓人覺得厭惡與悲傷。
美國Subway的發言人回應表示，知悉此事後已經立即與該門市聯繫，要求將廣告標語移除，並強調類似的言論在Subway的企業文化中毫無立足之地。
莫克表示，對於自己的貼文掀起這麼大的迴響也有點意外，因為在網路上其實看到不少關於泰坦號悲劇的迷因（meme）。莫克強調，自己與身邊的許多朋友討論過，所有人都同意如果類似的悲劇發生在自己家人身上，大家都不希望被網友拿來當成取笑的梗，「真的沒有必要這樣，那並不好笑，老兄。」