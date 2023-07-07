小暑7禁忌！4生肖病痛多：母湯狂嗑冰　靠1張「黃紙」就能發大財

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準備一張黃色的紙，在黃紙上剪三個圓圈代表太陽，因為小暑為陽，陽氣旺盛，三個太陽也代表三陽開泰，再放到紅包帶裡，再放到皮夾三天再丟掉即可，就能招來強大的財氣。
☀小暑養生禁忌：
1、忌單純進補：
「小暑」如果認為身體虛弱急需進補，那就大錯特錯了！因為進補過早的話，會使暑熱不易消退，或者是本來已經逐漸消退的暑熱，會再捲土重來，那會讓身體狀況更糟。總之，在避暑之餘，維護人體正常的陽氣，保護元氣免受傷害，故「養陽」與「就涼避暑」並不矛盾，目的是一致的。《遵生八箋》說：「須於止陽，以消暑氣」。說明養陽有助於消暑，避暑可以防止陽氣的消耗。
2、忌喝冷飲：
很多人喜歡以喝冷飲、吃冰淇淋、雪糕等冰品來消暑降溫，非但不能降火，對身體反而會造成傷害，當心物極必反，這些對身體健康非常不利，很容易引發身體不適，埋下健康隱患。
3、忌曝曬：
小暑室外溫度高，若長時間曝曬，會造成人體脫水、中暑等症狀，中暑之後，人體體溫調節功能失調，體內熱量過度積蓄，從而引發神經器官受損。要穿吸汗排熱功能及輕便舒適的服裝，大太陽底下行走要戴帽子遮陽。黑色容易吸熱造成中暑，衣著要淡色而素雅。
4、忌長時間吹空調：
空調是感冒病發的罪魁禍首，其很好的製冷效果，能夠給身體帶來及時的舒適感，但是也給身體帶來了感冒病菌侵犯的機會。很多人認為感冒只是小病，對心臟健康沒什麼關係，其實不然！感冒雖為小病，但是其對肺部的傷害大，感冒不及時醫治，將會有併發症，例如咳嗽、肺部感染、支氣管炎症等。心肺相連，肺部疾病很快將會影響心臟部位的健康。所以，我們千萬不可小覷感冒給心臟帶來的危害。
5、忌熬夜：
小暑節氣裡氣溫高，溼度大，天氣悶熱，氣壓低，患有心肌炎後遺症的人易出現心律變緩、胸悶氣短等症狀。養生要注意早睡早起，避免熬夜。
6、忌大量勞動：
小暑時氣候炎熱，人體能量消耗較大，此時宜遵循「少動多靜」的養生原則，以免陽氣外泄太過。每天作息應有規律，除了要保證充足的睡眠外，也要注意勞逸結合，運動時一定要掌握好強度，避免強度過大。
7、忌激動：
激動分為兩種，開心和生氣。人在開心或生氣的時候，血壓都會上升，這也是為什麼人在生氣或者大笑的時候，臉會漲的通紅的原因。過分激動，對心臟部位也是有傷害的，如果經常過分激動，將會刺激心臟部位的供血。
小暑因天氣炎熱，人們容易煩躁不安，易動肝火，愛犯困，少精神，在養生健康方面，應該根據季節與五臟的對應關係，養護好心臟。中醫認為，平心靜氣，可以舒緩緊張的情緒，使心情舒暢、氣血和緩；既有助於心臟機能的旺盛，也符合「春夏養陽」的原則。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。