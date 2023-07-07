小暑節氣3招養身！高溫恐藏健康危機 醫：飲食「2禁忌」搞差身體
小暑是夏至過後的第一個節氣，表示夏天正式到來，天氣不僅悶熱，而且還會越來越熱，扶原中醫診所醫師陳櫂瑔提醒，小暑期間人體陽氣旺盛，炎熱高溫的天氣讓人熱得受不了，「防曬、避免中暑」當然是這個時節的第一要務。飲食方面，則盡量以清淡、低刺激性的食物為主，避免辛辣、油膩、燥熱的食物，太寒涼的食品也要適量。
記者張志浩/綜合報導
針對小暑的養生，陳櫂瑔說明，預防中暑不外乎要做好「補充水分」、「補充電解質」、「做好防曬功課」等條件，水可以調節體溫、保持皮膚豐潤、維持新陳代謝、排出體內廢物；電解質流失則可能影響血液的滲透壓、神經傳導、心臟跳動等，造成低血壓、頭暈、心律不整、肌肉痙攣，通常每日飲食攝取完整，不至於缺乏電解質，若長時間或激烈運動流汗後，則可適時做電解質的補充。
陳櫂瑔提及，以中醫角度來看，小暑期間，人體若流失過多的汗水會影響心臟的氣血運行，出現口乾、呼吸不暢、胸悶、便祕等症狀。流汗太多也會損傷心氣，特別是心臟功能不好的人，更容易有心悸、倦怠的問題。而在短時間內大量流失汗水，有抽筋、疲勞、嗜睡、噁心、呼吸短且慢的症狀，也需要注意可能嗜血鉀過低，可以透過香蕉、運動飲料來適時補充鉀離子。
小暑的平日飲食部分，陳櫂瑔提醒，應該以清淡、低刺激性的食物為主，避免太多辛辣、油膩、燥熱的食物，另一方面也不可以吃太多生冷、寒涼的食物，以免傷害胃氣。清涼、滋潤的食物，如綠豆湯、西瓜汁、冬瓜湯、荷葉茶都很適合，此外荔枝、龍眼、芒果的水果雖也是夏季寵兒，但因熱量與含糖量都非常高容易上火，淺嚐即止，不可貪多。