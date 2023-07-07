天天挨針千瘡百孔！　重度血友病童注射新藥凝聚人生

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血流不止恐導致死亡 台灣約千名血友病患血友病是一種體內缺乏凝血因子，造成血液不易凝固的疾病，病患的關節會因為長期反覆的出血，造成不可逆的病變，國內目前約有1千名患者，其中A型重度血友病患為了控制出血，需要定期接受凝血因子靜脈注射。
然而，不少病患長期頻繁打針治療，導致不易找到血管注射、靜脈萎縮，成為病患沉重的心理負擔，有些病童甚至害怕打針而中斷治療。而且傳統藥物因半衰期短，凝血活性保護力不足，無法過著如常人般隨時想動就動的生活。
預防出血「非凝血因子藥物」翻轉傳統治療台灣血栓暨止血學會榮譽理事長沈銘鏡表示，國際間血友病治療共識，透過採取規律的「預防性治療」，定期補充凝血因子以維持體內凝血因子濃度，可有效降低出血風險、避免關節損傷。隨著醫藥科技發展及健保規範，台灣目前A型重度血友病治療，逐漸從「需求性治療」導向「預防性治療」，以持續補充、維持與一般人相同的凝血因子濃度作為常規治療，也期盼台灣未來能達到與國際水準並駕齊驅的治療品質。
每月僅需注射1次 4族群7月起擴大健保給付臺大醫院內科部血液科主治醫師周聖傑表示，以往第八凝血因子藥物半衰期約只有8至12小時，要維持體內有保護力的凝血因子濃度，每週至少須注射2至3次補充。現今「非凝血因子藥物」從靜脈注射轉為皮下注射，治療方式不僅更簡單，藥物半衰期可長達至27.8天，注射頻率也降低為每週至每4週一次，與過去靜脈注射相比，一年挨針次數最多可減少約91次。
不僅如此，健保7月起擴大給付非抗體A型重度血友病患者，不僅可讓患者獲得更良好的治療方式、減輕照護者的負擔，對醫師來說患者的治療順從性也提升，患者、照護者及醫護人員來說是三贏的局面。
- 12歲以下兒童。
- 12歲以上、規定須有接受第8凝血因子達建議劑量上限、每年自發性出血次數大於6次。
- 曾發生腦出血者。
- 目標關節出血半年超過3次以上者。
台灣省關懷血友病協會林旭科理事長說道，以往靜脈注射從備藥、找血管到施打完成，往往每次至少需30分鐘以上，目前有了皮下注射的給藥方式，快速又簡單，而且非凝血因子藥物半衰期長，保護性更提升。未來健保將給付非抗體A型血友患者使用，將可為病友及其照護者省下大量時間。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58457
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