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隨著生活壓力倍增，飽受憂鬱症困擾者也越來越多，其所引發的問題不容忽視。憂鬱症患者的負面情緒不僅會傷害自己，也會影響到別人，一時想不開而自殺的患者亦不在少數。
先判斷是憂鬱情緒，還是憂鬱症！
楊聰才診所院長楊聰財表示，憂鬱症的發生可從「生理」、「心理」、「環境」3 個因素作探討，三者往往環環相扣、互為因果，也可能因為不斷累積使憂鬱情況加劇。
而憂鬱情緒不等於憂鬱症！楊醫師說：「人都有七情六慾，也都會有憂鬱的情緒，一般在通過情緒的抒發，或經過時間流逝便有所好轉。但憂鬱症則是每日持續的憂鬱達 2 週以上，甚至更久，或達到重鬱症的階段。」
重度憂鬱的 9 大症狀，你中了嗎？
楊聰財指出，憂鬱症的症狀主要有生理、精神、思考、情緒 4 面向，在精神科診斷可分為 9 症狀。
- 每天多數時間皆處於憂鬱的狀態。
- 對生活周遭的人事物興趣明顯減退。
- 食慾差、進食少，體重明顯下降。
- 出現失眠或嗜睡的情況。
- 精神狀況激躁不安或遲滯。
- 生活失去活力、感到疲倦。
- 自我否定，認為無價值或罪惡感。
- 思考、專注力或判斷能力減退。
- 反覆出現自殺的意念。
輕度憂鬱持續 2 年，出現 6 症狀
輕度憂鬱與重度憂鬱最大的差別是：症狀雖然沒那麼多，但患者就是感受不到愉悅、快樂，也無法好好睡覺，需要仰賴安眠藥才能入睡。楊聰財表示，而如果憂鬱感持續 2 年以上，出現下列症狀至少 2 項：
- 胃口變差，或是食量過多。
- 失眠，或是睡得過多。
- 常感覺疲倦或乏力感。
- 自尊心低落。
- 注意力差或難以下決定。
- 明顯的無助感。
他舉例，每個人的杯子只有半杯水，常人會說「哇！還有半杯水耶」；而輕鬱症者則說：「為什麼我只有半杯水，真是太糟糕了」。輕鬱症者容易產生不洽當的內射性思考，助長著自卑感增長，惡性循環下，讓憂鬱情緒不斷滋生。
輕鬱症不治，恐惡化成重鬱症、雙重憂鬱症
楊聰財提醒，輕鬱症不治療，是會惡化成重鬱症，甚至演變成「雙重憂鬱症」。「雙重憂鬱在精神醫學上屬於相當麻煩的疾病，患者往往先天底子不好，再加上受到壓力事件的重擊，就很容易有輕生念頭，需要住院治療。」
研究顯示，重度憂鬱是大腦裡面的血清素、多巴胺、正腎上腺素等神經傳導物質失調，所以需要藥物介入治療讓神經傳導物質正常。「藥物濃度需要時間累積才能見效，建議服藥至少 6 個月至 1 年。」
此外，也需要同時進行心理治療，如認知行為治療、精神分析治療、動力心理治療等。親友的支持相當重要，可以陪伴、傾聽、聊天、運動等，幫助患者可以更快走出憂谷。
憂傷情緒懂得紓解，避開陷入憂谷機會
每個人難免都會碰到不同的壓力，使得情緒出現焦慮、憂傷，因此，必需有自己的舒壓方式，才能讓我們度過每一次低落而不陷入憂谷。
他說到：「應該找三五好友說說話、唱唱歌，還能夠一起運動；睡前訓練寫快樂日記、感恩日記，維持思緒正面思考；如果出現負面思考、甚至輕生的念頭，即是憂鬱症，請務必就醫，由精神醫療專業團隊，來陪著你治療改善。」
憂鬱症能治癒！別等憾事發生才後悔
楊聰財呼籲，憂鬱症是可以治癒的，治癒率高達 80%，提醒陷入憂鬱情緒無法自拔者，應盡快就醫，早期發現、早期治療，預後才會良好。如果身邊親朋好友深陷憂鬱困擾，也應給予關懷，提醒就醫的重要性，別等憾事發生才後悔。
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 李玟輕生 / 憂鬱症引憾事，家人陪伴已不足！身心科醫師提醒：別忽視 9 警訊快就醫