名家論壇》朱駿／國民黨逼侯擁抱九二共識是亡黨徵兆

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今日的中共依然高唱，「馬克思主義中國化時代化這個重大命題本身就決定，我們決不能拋棄馬克思主義這個魂脈，決不能拋棄中華優秀傳統文化這個根脈。堅守好這個魂和根，是理論創新的基礎和前提。理論創新必須講新話，但不能丟了老祖宗，數典忘祖就等於割斷了魂脈和根脈，最終會犯失去魂脈和根脈的顛覆性錯誤。」
馬克思主義與中華文化扞格不入，史有明證，連鄧小平都坦白承認自己沒搞懂，能有什麼中國化？竟莫名其妙成了中華民族的老祖宗了，還不能數典忘祖！國民黨人能麻木無睹嗎？九二共識已是標準的紅旗，請問，高舉九二共識將凝聚什麼人？不就是凝聚一群國民黨與中華民族的叛徒嗎？叛黨叛民族已是雙重無恥，又要以虛假瞎掰的九二共識欺騙群眾，三重無恥，再拿中華民國憲法作煙幕，掩飾自己叛徒的實相，至少已是四重無恥。
就在侯友宜糊里糊塗擁抱九二共識之後沒兩天，大陸國台辦發言人表示，「『九二共識』是1992年海協會與臺灣海基會經兩岸雙方分別授權商談達成的，『九二共識』的核心意涵是海峽兩岸同屬一個中國，明確界定了兩岸關係的根本性質」。若逐字對照，這個說法與2019年1月2日習近平版不一樣。若是真共識，所有人的講法自始只會有一個版本，連中共自己的「九二共識」都可以變來變去，有許多版本，遑論與國民黨的版本差異頗大，何況，國民黨內也有不同的版本，還是共識嗎？有意義嗎？
如果台灣方面或國民黨堅持不用「九二共識」四字，根據事實基本面務實地提出「（海峽）兩岸同屬一個中國」，並堅持沒有台灣，大陸就不能稱全中國，大陸不等於全中國，所以中華人民共和國不等於、也不是中國，應為基本事實，這就不是「定海神針」嗎？中共能惱羞成怒，掀起滔天波濤嗎？處今之勢，他們敢為此食言而肥，中國人打中國人嗎？國民黨人想搞對兩岸關係必須要有膽識，先有膽，才能有真識。跟著馬克思與其同宗後頭跑，就是沒膽，不會有識，就只能落個自欺不足以欺人、被人看扁玩弄的下場。更有甚者，國民黨會淪為中國共產黨台灣支部，就是實質亡黨。
侯友宜原本明顯不接受「九二共識」，這才是有機會成為真正高舉深藍旗幟、凝聚深藍基本盤的候選人。如今被騙失身，良機盡失，貞節牌坊盡毀，還被賣入青樓，與一堆無恥叛徒為伍，為人小弟，隨人捏玩擺弄，呼來喚去，何等可惜可憐啊！之所以情勢豹變，正負翻轉如此迅速劇烈，主要在於侯不具備論述能力，又不夠謙卑，對重大議題沒有判斷能力，遑論戰略定力，反倒被馬克思的同宗及其爪牙與同盟軍借勢趁機蒙騙了！可嘆可悲啊！
侯友宜的選情救不救得起來，目前只有天知道，但絕對不能跟著馬克思與其同宗走，否則就要令國民黨再次經歷五內俱損、魂飛魄散的悲慘過程，應可預斷。
孫中山成立興中會，章程規定興中會以「振興中華」為宗旨，以「驅除韃虜，恢復中國，創立合眾政府」為誓詞。換言之，就是以中華民族偉大復興為職志，而此偉大復興必須建立在民主憲政體制之上，這既是期盼，也是理之必然，因為人類歷史上沒有專制不倒的江山，只要會倒，就不可能有真正的偉大復興。同時，只有兩岸都真民主，才會有可持續的真和平，也是理之必然。
在推進中華民族偉大復興的途程上，國民黨領導北伐、黃金十年、對日抗戰，躋中國於世界五強之列，做出了近代第一階段的偉大復興的貢獻，就連中共自豪的兩彈一星的人才都是民國時期培養的，迄今就差普及優質民主憲政於全中國了。
今天的國民黨人若想不做被人看不起、被歷史唾罵的叛徒，應該勇於呼籲中共政治體制改革，回歸中華文化，一國一制，正常國家，而不是甘心當中共的統戰工具或台灣支部，欺騙、嚇唬、玩弄台灣人民。有這樣的覺悟、勇氣與理想性，改革黨務，轉換形象，才有機會讓年輕人看得起，吸引年輕人的支持，否則只會日益腐朽衰敗，快速地被掃進歷史的垃圾堆與焚化爐。
九二共識不是一國兩制，但是邁向中共之一國兩制的重要統戰工具，在台灣，誰要再高舉九二共識的幌子，就是為中共糊弄台灣百姓，應鳴鼓而攻之，全民共逐之。侯友宜要有覺悟，唯有拒絕九二共識，國民黨才能重新掌握兩岸議題的主導權，趕快迷途知返，否則小刀只會是用來切腹的！能無感乎？戒之！慎之！
●作者：朱駿／時事評論人
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