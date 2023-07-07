2023小暑開運法！化小人兼招財　1生肖最順、農曆12月出生要注意

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命理專家柯柏成指出，2023年小暑是在今（7）下午16時25分交節氣，奇門遁甲的開運法是在交節氣過後，到晚上23點之前，找一張黃紙，用50元硬幣大小描下來剪3個，分別用黑筆寫上「乙丁到罡」4個字，置入紅包袋內摺好，在隨身錢包或書包內連續放3天，過後就可直接回收，能化解小人並帶來財運。
小暑局勢易動盪
柯柏成提醒，小暑後到農曆六月初一（7月18日）這段時間，世界局勢乃至個人容易動盪、有大事發生，代表衝擊、衝突、變化、壓力、轉折、突破、逆轉，很多事情或專案進展容易遇到重重挑戰，面臨非常多考驗，需要多一些耐心及決心。
農曆12月出生注意健康
如果是生肖屬鼠又在晚上23點至隔天凌晨1點出生的人，容易在事業上有大變動。此外，無論生肖、只要在農曆12月出生的人，則要多注意身體健康，小暑是容易中暑的節氣，農諺說：「小暑過，每日熱三分」，天氣由乾熱轉為悶熱 ，容易導致心情變化急速震盪，特別是農曆12月出生的人，容易引發過去未曾注意的健康狀況。
屬羊運勢最旺
至於在小暑期間較順利的族群就是屬羊的人，不過農曆12月出生的生肖羊除外，健康運勢被節氣影響。屬羊的人在小暑節氣相對順風順水，學生的學習力高，財運事業兩得意，如果要簽約、商業談判的話，屬羊的人可找屬馬的朋友結伴，更能如虎添翼。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。