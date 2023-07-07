他肌肉疼痛竟差點要洗腎！醫指３警訊，小心是橫紋肌溶解症。

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什麼橫紋肌？顏宗海醫師首先說明，橫紋肌是包覆在骨骼上的肌肉，主要功能是收縮並產生力量，包括四肢等處活動的肌肉。當受到各項因素影響，就有可能出現橫紋肌溶解症，肌肉組織逐漸溶解、崩壞。
為什麼會發生橫紋肌溶解症？橫紋肌溶解症的原因可包含先天的基因遺傳疾病和後天的因素，後天的致病原因包含了重訓、馬拉松等過度運動，高溫所造成的熱傷害，肌肉受到車禍、撞擊等嚴重創傷，低血鉀及低血磷所引起的電解質不平衡，以及不當使用藥物、毒品、酒精等。另外，病毒感染、電擊、缺血、惡性高燒等也都可能造成橫紋肌溶解症。
橫紋肌溶解症３大警訊：顏宗海醫師指出，橫紋肌溶解症發生時，因肌肉開始受損，患部常見癱軟無力，視情況也容易出現疼痛，甚至劇烈疼痛，程度較輕時可能如運動傷害般的痠痛，嚴重時則可如持續性的抽筋一般，因此也常讓患者誤以為是運動傷害或抽筋。也因為非一般單純的肌肉拉傷，橫紋肌溶解症持續進行，使用酸痛貼布等並不會有所改善。
此外，也因為肌肉當中紅色的肌紅蛋白開始釋出、進入至血液，身體為了代謝，肌紅蛋白會經由腎臟排出，因此患者的尿液會開始變成深紅色、深褐色、有如可樂般的顏色。
未改善恐腎衰竭、甚至致死：須注意的是，即便這些肌紅蛋白可從尿液代謝，卻也對腎臟劇有腎毒性，若橫紋肌溶解症持續未改善，肌紅蛋白居高不下，接下來就有可能進入到腎衰竭，腎臟受損，尿液也將會開始減少。若再持續未改善，就可能發生高血鉀症、高血磷症，出現心律不整，進而危及生命安全。疾病進展時間視個人情況有所不同，通常是橫紋肌溶解症發生後半日至3日左右。
他鐵腿幾日後痛到冒冷汗，經急診確診橫紋肌溶解症！
日前一名案例，進行兩個小時的球賽，期間也有進行補水，返家後當日大腿開始出現肌肉痠痛，隔日開始雙腿前後左右不斷出現抽筋情況，並且癱軟無力難以行走，起初以為僅是一般運動傷害的「鐵腿」不以為意，僅買痠痛貼布、吃止痛藥。不過遲未見到有所改善。
到了第三日，已經開始嚴重到連蹲坐馬桶時雙腳都劇烈疼痛，且痛倒在牆上冒冷汗。前往復健科診所檢查，經問診想起確實也出現了深紅色尿液，緊急轉診至急診，抽血檢查肌紅蛋白已超標，判定為橫紋肌溶解症。經兩日住院觀察及治療才恢復穩定。
據醫師了解及推測，可能就是因為一次進行兩小時比賽，對平常僅競走運動的案例太過劇烈，當日又沒有補充到所需水量，因此出現橫紋肌溶解症。好在案例情況還算輕微，雖腎臟已有些受損，但還不至於洗腎，也未危及到性命，可待日後康復。
橫紋肌溶解症針對原因治療，補充大量水分也是改善關鍵！
顏宗海醫師表示，橫紋肌溶解症檢查過程一般會透過抽血、驗尿等了解肌紅蛋白數值。若確診為橫紋肌溶解症，後續也可能視情況安排心電圖檢查是否有心律不整、X光檢查看有無出現心肺影響、以及超音波檢查看是否有腎臟受損。
治療方面，醫師會針對造成橫紋肌溶解症的原因來治療，先將致病原因釐清並排除，一般會以大量的點滴補充生理食鹽水，並在治療期間臥床休養、鼓勵病患多喝水，並矯正電解質的異常，使電解質恢復平衡、增加排尿量來排出體內的肌紅蛋白。期間醫師也會要求患者紀錄尿量，觀察病人是否進入到腎衰竭狀態而少尿，若出現嚴重腎衰竭合併尿毒症的症狀，病人可能就會需要接受血液透析治療。
顏宗海醫師提醒，當發現肌肉異常疼痛、無力，尿液又呈現深紅色時，就建議盡速前往腎臟科或急診進行檢查，以防橫紋肌溶解症，確保健康及生命安全。
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