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五旬男心臟驟停清醒機率不到10%　低溫療法配合緊急心導管手術搶命

五旬男心臟驟停清醒機率不到10%　低溫療法配合緊急心導管手術搶命
五旬男心臟驟停清醒機率不到10%　低溫療法配合緊急心導管手術搶命

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】五旬的許先生，在睡夢中突感不適，把家人叫醒後隨即失去意識，被送至輔大醫院急診室時已無生命跡象，心臟驟停長達40分鐘；沒想到，在急救的40餘分時許先生恢復穩定心跳，後由加護病房與心臟內科聯手提供治療，給予低溫療法及緊急心導管手術才成功搶回一命，甚至恢復清醒意識，於出院前就能有七成的生活自理能力，讓醫護團隊直呼不可思議。

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心跳停止狀態　發出病危通知

當救護技術員抵達現場後，發現許先生已呈現心跳停止狀態(OHCA)，立即施以CPR及自動體外去顫器(AED)，抵達醫院時病患仍為OHCA狀態，情況並不樂觀。好在許先生與醫護團隊並沒有放棄，在持續CPR四十餘分後奇蹟般恢復穩定心跳。儘管恢復穩定心跳，但治療上仍有許多挑戰，許先生入住加護病房後呈現嚴重的心因性休克且重度昏迷，住院期間曾多次發出病危通知。

重症醫學科張誌恆醫師說，在團隊評估後，建議家屬讓患者接受「目標溫度控制治療」，也就是俗稱的低溫療法，藉由將病人體溫控制於32-34℃略低於體溫的範圍裡，降低代謝速度，有效保護腦部及其他器官功能，避免受損的腦神經細胞邁向死亡。

體溫控制治療　緊急心導管手術

透過調閱患者急救時AED紀錄，加護病房團隊研判許先生很有可能是心肌梗塞，改由心臟內科林重佑醫師接手，讓病患在接受目標溫度控制的治療的同時進行緊急心導管檢查。林重佑醫師說，透過緊急心導管手術，成功打通狹窄血管並置放支架，病患也於術後逐漸恢復意識、移除氣管內管，這次也同步為許先生做體內去顫器植入術，避免未來再度發生猝死意外，也將持續回診追蹤。

張誌恆醫師表示，當病患經歷過心跳停止後，全身的器官都會受到傷害，尤其缺氧、缺血對大腦的傷害最為嚴重。若沒有施予目標溫度控制治療，病患的存活率不到20%，最終能清醒的比例甚至只有5%-8%，唯有透過將溫度控制在一定的目標範圍內，才能保護腦細胞，增加心跳停止後病人的存活率。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58405

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