名家論壇》黃創夏／在幫賴清德的人　只有侯友宜

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對龐大的「非綠陣營」的選民，國民黨的這種潑婦罵街、撒潑耍賴，只是在自我證明：面對2024大選，幫助賴清德躺著也會贏的人，就是這一群朱立倫、侯友宜和金溥聰這等最可悲也最無賴的「歷史罪人」。
這些人除了可悲之外，更可鄙！
他們只是想要操控的那個已經被看破手腳的侯友宜，根本是扶不起來的安樂公，絕大多數的選民心知肚明，他們這些國民黨的權貴階層也心知肚明！
他們習慣高高在上，眼中根本看不起庶民與公民，認為公民根本不該有自我選擇的權利，只要是國民黨權貴推出的產品，公民就必須照單全收，不必去追究為什麼要徵召這個扶不起的安樂公、不能去質疑為什麼可以任由黨中央的少數寡頭上下其手，乾綱獨斷？
他們說「只要不支持侯友宜，就是幫忙賴清德」、他們說只要有他們的教導，草包也會變成天才寶寶，然而明顯的事實就是，從政大到台大和學生的對談，從「兵役四個月」的反覆不定到金溥聰的金刀救駕，都讓人想起孔老夫子的無奈：朽木不可雕也。
任何人都知道，一個老師在教學生，有點資質的學生，一教就可能到「91」分，至於那種資質差又自大不認真的學生，教三次也只有「19」分，而真正資質是「名列前茅」的，不必老師教，自己看書也就會了。
侯友宜太弱了、國民黨別忙著指控他人在「破壞團結」，公民並不是橡皮圖章、龐大的非綠選民更不是國民黨可以頤指氣使、無自主意識的行屍走肉，他們就是高度憤怒國民黨硬推不適格而且還搞了許多黑箱程序的上下其手，這些宮廷鬧劇，已經讓更多人就算討厭民進黨，但更不屑侯友宜。
認清現實吧，只要是侯友宜，就是有很絕大多數人投不下去，他們當然知道柯文哲常常在唬爛，可是心中賭爛，至少壞蛋總比笨蛋好！
更要認清楚局勢正在改變，更多人都想要改變，只要是侯友宜，就是有很絕大多數人投不下去，他們當然知道郭台銘政治上雖然大有進步但仍然生嫩，至少看到郭台銘很有誠意地推出政策方向，以「政治就是眾人之事」的誠懇與誠意努力突圍，也有很多人願意賭一賭，改變總比一成不變好！
他們都願意試著找一個創造新的可能之出口，如果只有侯友宜，他們就會不投票。
說穿了，真正幫忙賴清德躺著選的，從頭到尾就是只有一個侯友宜！
局勢其實很明顯，侯友宜不退，那就來個「非綠大擂台」吧，郭、柯相互競技一陣子吧。
至於侯友宜？最後就只會是那一個被比國民黨大好幾倍之非綠選民棄的對象！
而一籌莫展的國民黨卻因為丟不起面子，只能自我催眠地開始於「寄希望於金溥聰」。
金溥聰有這麼強嗎？國民黨是癡心妄想！
金溥聰在過去一向被視為馬英九的「戰神」，《金氏兵法》一向是以「善惡兩邊分，挺馬放中間」之「鬼神對比，焦躁動員」為心法，也就是找出和馬英九對立的「敵人」，強勢文宣訴求、引導新聞議題，壓制媒體質疑，營造出馬英九「受害」的悲壯，刺激馬英九支持群的「非馬不可」悲情，讓他們因焦慮化成「萬馬齊奔」自動護馬的鐵衛隊。
金溥聰的戰神祕訣其實說穿了一點都不值錢，他一定會找一個馬英九的對立面，會讓對立面的張牙舞爪對比於馬英九淳厚悲憫的純潔與無奈，把「護馬」搞成是「價值與良善」的捍衛聖戰，讓人民充滿焦躁，因擔心「壞人得逞」而自動歸心，進而「呼群保馬」。
然而，侯友宜和馬英九比實在差太多了，一個「落跑」就已經在道德高度上落入下風、還有那種「歲月靜好」的自私自利，也不像馬英九至少當年積極經營自己的公益形象。
更重要的是當時國民黨的板塊是遠遠大於綠色板塊，國民黨的資產豐厚，可以給金溥聰源源不絕的資源進行各類精準的民調、大力投注資源在主流媒體上打文宣和下廣告。
如今的國民黨？連每個月發黨工薪水都捉襟見肘了，怎麼給侯友宜和金溥聰揮霍？
事實上，很多國民黨的正宗黨員早就認清了現實，2024已經被玩完了，他們也知道因為面子問題，侯友宜不會知所進退、朱立倫也不會自認錯誤、金溥聰的凶狠小刀只會殺到國民黨內更加分崩離析！
於是正藍的國民黨員們已經有一種呼聲：成立「517真相調查委員會」，追究真正的戰犯，追查究竟有什麼不可告人的內幕？才會把徵召弄到烏煙瘴氣，而且非要拱一個根本沒有準備而且不適格的侯友宜！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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