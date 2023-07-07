名家論壇》黎榮章／郭台銘　國民黨的攪局者？

我是廣告 請繼續往下閱讀
比較5月17日國民黨徵召前後，郭台銘的網路正負聲量，可發現郭台銘在國民黨人選確定前，網路好感度比較高，P/N值為0.52，國民黨徵召後，郭台銘P/N值跌至0.44。在徵召前，郭台銘始終抱持希望，也積極對各議題表態、主動拋出政見，例如說要在高雄半屏山建小型核電站、當選後90天內讓台灣的詐騙集團消失等等，雖然當時被形容是「驚句連發」而引發批評，但也為自己帶來聲量。因此不難察覺，少了政黨推薦的光環，郭台銘要獨自搏取鎂光燈的能量也下滑了不少，且國民黨候選人選木已成舟，自然難讓人挺身而出幫郭說話，為他創造網路好感度。
進一步觀察藍營政治人物粉專留言當中，侯、郭兩人的網路聲量，很明顯能發現，在侯友宜確定獲徵召後，藍營支持者逐漸把焦點放在侯身上，一個多月來，他被支持者討論的聲量達1.9萬則，郭台銘低調沉潛，藍營隊友也未太積極喚回他，一個多月來聲量只有4000餘次。郭台銘或許因為一度的高聲量而成為部分藍營支持者的寄託，但從數據可看出，當國民黨候選人選拍板後，藍營支持者對他的熱情也隨之褪去。
從歷史上看，2019年國民黨高調迎回郭台銘，當時為了讓他有資格參加初選，黨中央為他大開方便之門，以行政解釋讓他「回溯」享有黨員的權利義務，郭卻因初選輸給韓國瑜而直接退黨，種種往事支持者遊歷歷在目。而郭台銘年初又要爭取黨內提名，就受到黨內不少質疑，即便侯友宜過去也有切割國民黨、切割韓國瑜的前例，但侯終究已正式被提名，也努力拜會黨內各山頭，先後與馬英九、韓國瑜合體亮相，並找來前國安會秘書長金溥聰操刀選戰。外界料，距離大選還有180多天，隨著國民黨黨中央頒布的立委「禁柯令」，並一步步整合，侯營不會一直在總統選戰維持老三。
在國民黨正式提名侯友宜之後，郭台銘的能量已大不如前，支持者似也隨之散去，郭若執意獨立參選，或者尋求與柯文哲合作，勢必會造成藍營分裂，如此一來，這樣的行為又和4年前有何不同？那郭台銘今年4月初公開宣示「如果最後國民黨決定提名侯友宜，也會全力支持」豈不是也淪為初選時的話術？若郭真的違背當時的政治承諾，那他將會和4年前一樣，再度成為國民黨爭取重返執政路上的最大攪局者。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄[email protected]