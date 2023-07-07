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身心科診所院長楊聰財醫師表示，因憂鬱症就醫的女性是男性的 2 倍，以 45 歲至 64 歲女性居多。就 107 年的憂鬱症患者中，45 歲至 64 歲有 16 萬 4427 人，相當於每 3 位憂鬱症患者，就有 1 人是 45 至 64 歲。
高盛行率可能與多種因素相關，包括工作壓力、家庭壓力、社會期望、人際關係問題以及其他心理和生理因素。而處於快節奏生活方式和高度競爭的環境，也可能對憂鬱症的盛行率產生影響。
據統計，自殺族群 7 成以上有憂鬱症，罹患憂鬱症的自殺風險約為一般民眾的 20 倍，顯示身心疾患與自殺行為之間存在緊密的關聯。雖然不是每 1 位憂鬱患者都會嘗試自殺，但許多研究表明精神疾病是自殺的重要風險因素之一，其原因為：
- 心理痛苦：憂鬱症患者通常經歷情緒困擾、心理痛苦和絕望感，這些感受可能促使他們考慮或嘗試自殺作為 1 種逃避或減輕痛苦的方式。
- 無助感：某些身心疾病，如重度憂鬱症或焦慮症，可能讓患者對現狀感到束手無策，無法找到有效的應對方式，可能加劇他們輕生的念頭。
- 精神病症狀：某些精神疾病症狀本身可能增加自殺風險，例如，思覺失調症患者可能出現幻覺或妄想，可能使他們產生自殺念頭。
- 社交隔離：精神疾病可能導致患者與社交隔離，因此感到孤立、被排斥，或無法獲得支持，增加自殺風險。
- 高風險行為：某些精神疾病，如邊緣人格障礙或酒精或藥物濫用障礙，與自殺行為高度相關，可能導致衝動無法控制和衝動行為，增加了自殺風險。
他提醒，對於憂鬱症患者應提供適當的治療、支援和心理諮商是相當重要的，才能減少他們選擇自殺的可能性。如果有自殺想法或感覺絕望，請立即尋求專業的幫助和支持。
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 李玟輕生 / 女性憂鬱症是男性的 2 倍！罹患憂鬱症為何容易走上絕路？身心科醫師給解答