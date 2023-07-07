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李玟輕生 / 女性憂鬱症是男性的 2 倍！罹患憂鬱症為何容易走上絕路？身心科醫師給解答

李玟輕生 / 女性憂鬱症是男性的 2 倍！罹患憂鬱症為何容易走上絕路？身心科醫師給解答
李玟輕生 / 女性憂鬱症是男性的 2 倍！罹患憂鬱症為何容易走上絕路？身心科醫師給解答

Heho健康

藝人李玟（Coco）不敵憂鬱症輕生離世，舉世嘩然，令人不甚唏噓。據報導，李玟長年飽受腿疾之苦，剛於 2 月進行手術，正在休養復健中；近年富商老公外遇之傳聞甚囂塵上，也因此屢傳婚變。也因此，在身體不適、婚姻不睦的狀況，使得李玟不幸罹患憂鬱症，雖家人已發現異狀，但仍阻止不了憾事發生。

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據衛生署國民健康局憂鬱症調查，按人口比例估算顯示，全台有 8.9% 的人有憂鬱症狀，約 200 萬人；其中，中重度憂鬱者佔 5.2%，約 125 萬人。而衛福部統計，國內憂鬱症會造成嚴重的社會經濟負擔及失能，是所有疾病中的第一名。

身心科診所院長楊聰財醫師表示，因憂鬱症就醫的女性是男性的 2 倍，以 45 歲至 64 歲女性居多。就 107 年的憂鬱症患者中，45 歲至 64 歲有 16 萬 4427 人，相當於每 3 位憂鬱症患者，就有 1 人是 45 至 64 歲。

高盛行率可能與多種因素相關，包括工作壓力、家庭壓力、社會期望、人際關係問題以及其他心理和生理因素。而處於快節奏生活方式和高度競爭的環境，也可能對憂鬱症的盛行率產生影響。

據統計，自殺族群 7 成以上有憂鬱症，罹患憂鬱症的自殺風險約為一般民眾的 20 倍，顯示身心疾患與自殺行為之間存在緊密的關聯。雖然不是每 1 位憂鬱患者都會嘗試自殺，但許多研究表明精神疾病是自殺的重要風險因素之一，其原因為：

  1. 心理痛苦：憂鬱症患者通常經歷情緒困擾、心理痛苦和絕望感，這些感受可能促使他們考慮或嘗試自殺作為 1 種逃避或減輕痛苦的方式。
  2. 無助感：某些身心疾病，如重度憂鬱症或焦慮症，可能讓患者對現狀感到束手無策，無法找到有效的應對方式，可能加劇他們輕生的念頭。
  3. 精神病症狀：某些精神疾病症狀本身可能增加自殺風險，例如，思覺失調症患者可能出現幻覺或妄想，可能使他們產生自殺念頭。
  4. 社交隔離：精神疾病可能導致患者與社交隔離，因此感到孤立、被排斥，或無法獲得支持，增加自殺風險。
  5. 高風險行為：某些精神疾病，如邊緣人格障礙或酒精或藥物濫用障礙，與自殺行為高度相關，可能導致衝動無法控制和衝動行為，增加了自殺風險。
楊聰財進一步解釋，不過，選擇輕生是 1 個複雜的多因素問題，其風險可能受到許多個體和環境因素的影響，包括精神健康、社會支援、生活壓力、個人經歷等等，無法用一個因素概括。

他提醒，對於憂鬱症患者應提供適當的治療、支援和心理諮商是相當重要的，才能減少他們選擇自殺的可能性。如果有自殺想法或感覺絕望，請立即尋求專業的幫助和支持。



文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 李玟輕生 / 女性憂鬱症是男性的 2 倍！罹患憂鬱症為何容易走上絕路？身心科醫師給解答

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