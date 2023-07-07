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李玟非演藝圈首例因為憂鬱症所苦離世的藝人，粉絲們難過之餘，確實也發現名人們笑容背後可能隱藏著深沉悲傷，有些憂鬱情緒未必外顯，將典型症狀潛藏起來，在社交場合中則總以微笑因應，因此這幾年有所謂「微笑憂鬱症」一詞。
三軍總醫院北投分院精神科主治醫師陳泰宇指出：「雖然臨床上並沒有明確微笑憂鬱症一詞，但往往這類患者可能不知道自己有生病，即使出現憂鬱、焦慮、感覺難開心快樂，但是並不知道這是一個生病的狀態。」
此外，如果本身是一位演藝人員、公眾人物這類框架族群，若要就醫時會比一般人更加困難，除了考量能不能保有隱私之外，當事人也會擔心精神身心疾病污名化，或是誤判自身身心健康狀況而延誤就醫，即使就醫也未能穩定接受治療。
女性憂鬱症風險是男性 2 倍！從 3 層次看問題
根據研究顯示，多數微笑憂鬱症族群好發於身分地位較高、具有高知識、高學歷的族群。陳泰宇分析：「這個族群承受著非常多社會期待，他們會有不能生病跟倒下的迷思，對外展現完美無缺的自己，往往可能是金字塔頂端的族群。」
微笑憂鬱症的族群都會蠻強烈的心理防衛機制「理智化」，患者原先不論在工作、家庭中都有蠻不錯的能力與成就，他可能會透過理智將自己支撐著，讓自己維持在一個很理智的狀態去應對生活中的一切， 把生病症狀壓在最低限度，甚至忽略身體透露出的警訊，但當比較大的壓力來源瞬間襲來，或壓力長期累積至引爆點，某天就突然功虧一簣。
國內流行病學調查中顯示，以年齡區分憂鬱症患者以 45至64 歲女性居多，罹病風險是男性的 2 倍，陳泰宇以心理學艾瑞克森的人生 8 階段的角度來分析：「這個階段的年齡層屬於『成年中期』，這個階段不論在人際關係、家庭、工作都有一定的穩固性，需要開始傳達自身擁有的、能力、影響傳承給下一代，但當外在變化，後續可能出現複雜的背後成因形成憂鬱症。」主要可從 3 個層次分析：
- 生理層次：長期腳傷、女性在 40至50 歲後荷爾蒙的變化，生理疾病也可能導致憂鬱症、憂鬱惡化
- 心理層次：重大壓力事件、艾瑞克森發展階段成年中期發展階段面臨困境進入停滯
- 社會層次：社會和自身對於自己的期待
憂鬱症面臨四大問題
台灣憂鬱症防治協會先前曾公布，台灣在憂鬱症層面有 4 大不足：就醫不足、診斷不足、治療不足、持續治療不足。由於憂鬱症並非像是頭痛、牙痛，有些人自覺好像好了就不用吃藥，其實是需要不斷長時間穩定接受治療與評估。
憂鬱症是會改善、症狀緩解，但生病後確實有其脆弱性存在，當碰到挫折、不好的事情、甚至有時候沒來由的可能再次發病， 陳泰宇坦言：「那個時候患者會覺得蠻挫折，認為自己其實都有持續好好接受治療，但病況就是有可能狀況就掉下來。」
因憂鬱症而自殺離開的族群，陳泰宇說：「這些人都是一直很踏實很努力的想要好好活，但是生活與生病的困難，讓人可能當時看不到其他的選擇，才做出了結束生命這條路。」若藉由及早就醫，從藥物控制、心理諮商等的方式減緩症狀之外，也能透過一些自主的改變，慢慢脫離病程，重新找回健康。
諮詢專家：三軍總醫院北投分院精神科主治醫師陳泰宇
文、王芊淩／圖、黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 李玟輕生／微笑著卻內心悲傷，看不出的「微笑憂鬱症」！醫籲：別這麼做讓憂鬱爆發