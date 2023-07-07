中美關係惡化中國官媒歸咎華府　北京學者不同意

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文章指出，「冰凍三尺非一日之寒」，對於一個時期以來中美關係出現的種種癥結，首要就是「中美關係病了，病根在美國誤判了中國」，並說是「美方抱持錯誤的對華認知，導致錯誤的對華政策」。
文章還說，都是「美國對華認知錯在誤判了中國的戰略目標」、「美國對華認知錯在低估了中國人的民族性格」，以及「美國對華認知錯在誤判了世界的潮流趨勢」。
文章另指出，美方在落實元首共識上出現嚴重的「行動赤字」，而落實元首共識不力，看似美國政治誠信和外交執行出現嚴重偏差，實則源於美國自我認知和對中認知的「心態偏差」。
文章說，當務之急是落實兩國元首峇里島會晤共識，長久之策則是找到中美相處的正確之道，確保中美關係沿著正確航向前行。
文章指出，當前中美雙方雖意見分歧，但分歧不可怕，更不是對抗藉口，呼籲兩國應尊重彼此核心利益和重大關切，不觸犯對方底線紅線，明確中美關係中的危險燃爆點，不踰矩、不玩火。
文章說，中美關係未來是走向對話還是對抗、合作還是衝突，美方必須做出正確的選擇，並呼籲美國，「大國要有大國擔當，改善中美關係是對世界負責」。
此外，針對美國在印太地區展開的戰略布局，文章誇稱：「中國前行之路勢不可擋，遏制中國必然失敗。」
文章指出，站在歷史正確的一邊，站在人類進步的一邊，這就是當今中國所處的時和勢，就是中國道路在世界舞台上所展現的道和義，「任何企圖阻攔中國前進的圖謀都必將歸於失敗」。
不過今年3月間，中國學者胡偉接受美國「紐約時報」（The New York Times）訪問表示，中美關係為什麼惡化？誰應該對此負責？「我不討論這個，因為這是個敏感問題，我認為責任不在美國」。
他說，何況往昔美國同意讓中國加入世界貿易組織（WTO），美國增加對中國貿易，中國一無所有的時候，美國提供技術和管理方面的專業知識，而且從不吝伸援手。
胡偉表示，美國總是試圖遏制中國的說法不正確，因外交政策應著眼是否有助於中國現代化和改善人民生活，並非領導人好惡某個國家。
他說，中國沒有理由抱怨美國不再幫助自己了，「如果我們不再是朋友，我為什麼要幫你？」、「幫助自己的競爭對手變得更強大，不是很愚蠢嗎？」（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1120707