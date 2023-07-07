名醫美急診噴52萬！1表看台灣健保超香：價差百倍 出國1動作自保
婦科名醫鄭丞傑日前在美國阿拉斯加滑雪跌倒，不慎摔斷2根肋骨，在當地大醫院掛急診驚收52萬元帳單，直呼「台灣有健保真的很幸福」。究竟台灣健保有多香？《NOWnews今日新聞》整理2項差異最大項目，在美打點滴（1000c.c.生理食鹽水）要8500元，在台灣只要75元，價差113倍；在美做電腦斷層掃描要價28萬元，台灣在健保給付下只要5035元，價差55倍。專家提醒出國一定要投保旅遊平安險，以免發生意外荷包扛不住，此外返國後6個月內也可向健保署申請核退國外醫療費用。
記者徐銘穗、葉盛耀/綜合報導
美國醫療費用昂貴眾所皆知，根據鄭丞傑分享此次美國阿拉斯加當地大醫院急診帳單，與台灣健保給付相較，價差最大的是「Normal Saline Solution Infus」，也就是注射生理食鹽水，美國要275美元（約新台幣8500元），台灣健保給付下是75元，價差約113倍；另外，「CT Scan」電腦斷層檢查，美國要9022美元（約新台幣28萬元），台灣則是5035元，價差約55倍。
對此，開心假期總經理賴怡君也分享，她曾在泰國發生意外，腳輕度骨折，醫療費用高達20萬，幸好大部分診療費用回台後都由保險公司支付，提醒出國不論是團體客、跟團行，旅行社依規定都會幫旅客投保「旅遊平安險」，以免不幸發生意外時還得面臨龐大醫療費用。
她也提到，自由行旅客出國也一定要自行投保旅平險，就算行前忘了先上網投保，人到了機場在登機前也可加保，除旅平險外也有旅遊不便險，在旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤等狀況發生時都能申請理賠。
此外，衛福部也提醒，國人若在出國期間發生不可預期的緊急傷病，須立即在國外院所就醫者，可在門、急診治療當日或出院起6個月內，向投保單位所在地的健保署分區業務組申請核退費用。
核退金額是採審查後「核實」支付，以前一季支付國內特約醫院及診所之平均費用為上限，如2023年4至6月核退金額上限，門診每次1088元、急診每次3704元、住院每日7315元，如國人出國至醫療費用相對較高的國家，可能無法全額核退，建議民眾加買海外突發疾病醫療險等以補其不足。
據健保署統計，在國外最常發生不可預期的緊急傷病前五名分別為急性上呼吸道感染、腎衰竭、急性支氣管炎、牙齒相關疾病及扁桃腺炎。