今年瓦斯漏氣、氣爆事故已46起　陽光基金會提3訴求重視「瓦斯安全」

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平均每年發生87.5起意外 氣爆燒傷7成重大傷病根據消防署火災統計，106－111年因瓦斯漏氣或爆炸引發火災共525次，平均87.5次／年，而112年至5月止，就已發生46次的瓦斯漏氣或爆炸事故。
此外，陽光基金會提到，基金會106－111年服務統計，因瓦斯氣爆燒傷者中共179人，其中近7成（114人）為重大傷病患者（燒傷面積大於20%），必須經歷漫長重建之路。
像是傷友陳先生因瓦斯氣爆全身65%三度燒傷，疤痕攣縮嚴重影響功能，四年來仍須持續治療和復健；而另一位剛受傷二個月的王先生，身上有60%的二度燒傷，因皮膚外觀有明顯疤痕和色差，要重返職場工作卻因燒傷外觀而處處碰壁。
基金會3訴求 籲宣導正確認知、普及安全裝置雖然很難預測何時會發生瓦斯外洩、氣爆意外會如何發生，但民眾若有發現瓦斯外洩時應依消防局建議的處理SOP，採取「禁關推離」。
不過，陽光基金會執行長舒靜嫻表示，多數陽光氣爆傷友受傷前完全沒聽過「禁關推離」也不知道家中天然氣應該加裝微電腦瓦斯表，呼籲政府應該加強瓦斯安全預防措施以及有效宣導，避免意外不斷上演。
此外，瓦斯桶開關閥加裝自閉裝置，可防止開關閥口鬆動造成的瓦斯外洩，但陽光基金會消防顧問莊啟忠提到，雖然這已納入國家標準CNS1324並於112年1月1日實施但並非強制，應盡速納為瓦斯桶應檢項目讓安全保護更周全。
因此陽光基金會召開記者會，對政府公部門提出以下3項訴求：
- 加速推動瓦斯安全裝置的普及：
- 電話接獲民眾報案瓦斯外洩事故時，119專線人員能於電話中提醒「禁關推離」的應變措施，避免第一時間發生不可逆之災害。
- 整合消防署（禁關推離）和經濟部（天然氣微電腦瓦斯表／桶裝瓦斯超流遮斷裝置）的宣導資訊，加強對民眾宣導。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58449
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