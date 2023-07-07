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蔣萬安訪星再度未現身行程！北市府：尊重新加坡安排

▲針對蔣萬安與市府媒體小組消失一事，市政府表示，尊重新加坡方面安排。（圖／台北市政府提供）
▲針對蔣萬安與市府媒體小組消失一事，市政府表示，尊重新加坡方面安排。（圖／台北市政府提供）

中央社

（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市長蔣萬安上任首度參訪新加坡，隨同出訪的北市議員指出，今天上午行程蔣萬安與市府媒體小組消失，這是蔣萬安第2次未出現。北市府表示，尊重新加坡方面安排。

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依台北市政府規劃行程表，蔣萬安率市府團隊及台北市議員5日赴新加坡參訪，這是他去年底上任後，首度出訪，8日搭乘上午8時20分新航班機返台。

隨同出訪的民進黨台北市議員陳怡君今天透過媒體群組表示，蔣萬安參訪新加坡，原訂上午參訪濱海灣花園，但蔣萬安又不見，連台北市研考會主委兼國際事務委員會執行長俞振華及市府媒體團隊都消失，質疑是秘密外交。

她說，蔣萬安應該說清楚是否與星國總理李顯龍等新加坡政要見面，蔣萬安雖自稱會見老朋友，難道真的難以對外說明，蔣萬安參訪新加坡4天，但與北市府市政團隊消失2次，應向市民說清楚到底與誰會面，若蔣萬安未來赴雙城論壇，是否可能再消失或出席未公開行程。

一起赴星國出訪的國民黨籍台北市議員秦慧珠也透過媒體群組指出，今天上午的行程，蔣萬安和北市府新聞小組的人都沒參加。

陪同出訪的北市府發言人殷瑋回應，如同先前說明，市長蔣萬安在新加坡有許多好朋友、老朋友，一方面是和老朋友敘舊，另一方面，尊重新加坡方面的安排。

陳怡君5日晚間透過媒體群組指出，蔣萬安出訪新加坡，第1天晚餐就不見人影，莫非有秘密外交。

她說，蔣萬安抵達新加坡後的午餐時間還與陪同參訪議員及市府官員吃飯，並繼續參與新加坡永續發展與環境部團隊，回到飯店後，原本相約晚間一起至餐廳，但蔣萬安就未出席，質疑是秘密外交，否則為何整晚都沒看到蔣萬安。（編輯：方沛清）1120707

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