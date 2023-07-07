蔣萬安訪星再度未現身行程！北市府：尊重新加坡安排

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隨同出訪的民進黨台北市議員陳怡君今天透過媒體群組表示，蔣萬安參訪新加坡，原訂上午參訪濱海灣花園，但蔣萬安又不見，連台北市研考會主委兼國際事務委員會執行長俞振華及市府媒體團隊都消失，質疑是秘密外交。
她說，蔣萬安應該說清楚是否與星國總理李顯龍等新加坡政要見面，蔣萬安雖自稱會見老朋友，難道真的難以對外說明，蔣萬安參訪新加坡4天，但與北市府市政團隊消失2次，應向市民說清楚到底與誰會面，若蔣萬安未來赴雙城論壇，是否可能再消失或出席未公開行程。
一起赴星國出訪的國民黨籍台北市議員秦慧珠也透過媒體群組指出，今天上午的行程，蔣萬安和北市府新聞小組的人都沒參加。
陪同出訪的北市府發言人殷瑋回應，如同先前說明，市長蔣萬安在新加坡有許多好朋友、老朋友，一方面是和老朋友敘舊，另一方面，尊重新加坡方面的安排。
陳怡君5日晚間透過媒體群組指出，蔣萬安出訪新加坡，第1天晚餐就不見人影，莫非有秘密外交。
她說，蔣萬安抵達新加坡後的午餐時間還與陪同參訪議員及市府官員吃飯，並繼續參與新加坡永續發展與環境部團隊，回到飯店後，原本相約晚間一起至餐廳，但蔣萬安就未出席，質疑是秘密外交，否則為何整晚都沒看到蔣萬安。（編輯：方沛清）1120707