今年暑假到高雄最好玩　天天感受清涼一夏

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首先在7月1日至23日的海洋派對系列活動，8、9日派對踩街 船艇搭乘體驗於愛河灣至大港橋間，舉辦船艇悠遊大港橋，民眾可搭乘重型帆船，悠遊在美麗的愛河港灣，7/9更有小丑氣球踩街遊行。15至16日高雄國際帆船賽暨遊艇展覽活動，現場不僅有船艇搭乘體驗、遊艇產業展覽等外還有海洋市集；22至23日還有SUP水陸趣味挑戰賽暨小鐵人兩項賽。
今年高雄啤酒音樂節，於7日至9日在夢時代對面廣場舉辦，邀請超過30組重量級藝人陣容卡司，包括AcQUA源少年、孫盛希、徐若瑄、動力火車等，同時，還有最具高雄特色、最有高雄味的下酒菜料理，歡迎大家來高雄啤酒音樂節現場大快朵頤，來今夏最嗨的一場啤酒音樂節消暑。
此外，「夏祭．青春旅程」高流制服演唱會將於7月15日登場，以「學生限定、制服Dress Code」的限定版演出，受邀的6組歌手，多曾入圍或獲得金曲獎、金音獎。
另一項海洋金曲演唱會，則於7月15至16日、22日，在愛河灣周邊接連登場。7月22日傍晚在大港倉周邊(第三船渠)接續登場，將請到「派對魔法師」DJ KEN LIN、2017年成立的嘻哈搖滾原勢力「Focus樂團」，當天也將有重磅的金曲天團驚喜現身。
親子互動享受歡樂時光 重溫幸福童年回憶方面，7/1-8/31壽山動物園12歲以下兒童免費入園，該園的戲水天堂一親水廣場於7月1日重新開放，暑假期間每周六日除延長開園時間至下年6點半外，再加碼全國12 歲以下兒童免費入園，讓大小朋友跟著動物們一起FUN暑假。
去年造成轟動的旗津風箏節，今年延長為3個週六日：7/22-7/23、7/29-30、8/5-8/6可到旗津欣賞滿天壯麗悠遊的主題風箏，還有大型氣墊水樂園，讓小朋友盡情玩水通通都免費，每周六晚上還加碼夜間風箏展演，讓整個旗津夜色更加驚艷。
文創方面，8日及9日，高雄巨蛋戶外廣場將舉辦各學校學生聯合展演；7月15至16日，衛武營都會公園邀請台灣特技團、太日樂集、紅鼻子馬戲團、蘋果劇團、理查馬戲表演家等，帶來精彩藝術饗宴。
酷夏大受歡迎的大港閱冰活動，則於8月19至20日在鼓山輪渡站前舉辦，民眾可盡情品嚐各家特色冰品；鹹酥雞暨國際炸物嘉年華8月26至27日，於大遠百廣場舉行；高雄奶茶節9月2至3日，在捷運鹽埕埔站2、3號出口登場，匯集鹽埕奶茶一條街的排隊名店，及市集上限量款的奶茶。