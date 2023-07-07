1天內2200次地震！冰島火山恐劇烈活動 專家揭「噴發前兆」
冰島氣象局近日表示，冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）周圍地區在24小時內紀錄到約2200多次地震，這意味著接下來可能持續會有地震活動外，火山也可能開始運動甚至噴發，冰島則暫時將航空警示從「綠色」調升為「橙色」，對此前中央氣象局長辛在勤表示，目前地震深度是否越來越淺、檢測地下水和地殼的化學變化有沒有出現異常，會是「火山噴發前兆」的觀測重點。
記者張志浩/綜合報導
辛在勤指出，冰島本就是歐洲最大也最活躍的火山地區，過去觀光上也都是由火山景觀聞名，因此地震頻繁發生且被偵測都算是正常現象，若要評估火山是否可能噴發，最直觀的觀察就是「地震深度會越來越淺」，據了解，本次冰島地震最大的一波，是在西南部的雷克雅內斯半島，有7次的地震規模超過4級，但都屬於輕震，這些可能都會是評估重點。
台大地質學系教授宋聖榮則說明，火山噴發前兆大致有「4種」，除了地震深度越來越淺外，還包括岩漿向地表移動，因此「火山周圍地區溫度會越來越高」、火山有許多火山氣體，因此周遭的H2S（硫化氫）、HO2（超氧化氫）濃度會提升，最後則是「地表隆起」。
除了地震深度外，火山在即將噴發前，地下水會產生不少化學變化，地殼內的元素都也都會出現變動，後續都可能是當地政府、居民和旅客需要特別留意的重點。過去在2010年4月，冰島南部的艾雅法拉火山曾劇烈噴發，當時導致約10萬個航班取消，上千萬名旅客受困，大量火山灰遮蔽天空長達數週，是當時在承平時期最嚴重的航空交通中斷事件。
若視角轉回台灣，眾所皆知「大屯山」是台灣最著名的火山活動範圍，不過辛在勤認為，大屯火山群近幾年，始終沒有特別的一些物理現象，說明火山可能要爆發，因為火山噴發前產生的變化，如岩漿往地表流動等特性，都是「緩慢且長期的」，不過大屯山群周遭的數個檢測站，都沒發現特別異常，雖然不排除它未來可能有爆發情況，但民眾其實可不必過度擔憂。