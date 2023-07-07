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Melody恢單了！舊愛不是只有陶喆　老公曾和「帥氣前男友」交鋒

▲Melody前男友不只有陶喆。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅臉書）
▲Melody前男友不只有陶喆。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

「時尚媽咪」Melody（殷悅，本名劉恭顯）今（7）日宣布與富商男友吳育奇結束17年婚姻，回顧她的感情史，與R&B教父陶喆的一段情最為人熟知，陶喆的代表作〈Melody〉更被以為是寫給Melody，直到她親自釋疑才解開誤會。

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▲▼年輕一輩的網友訝異殷悅和Melody是同一人。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅臉書）
▲▼Melody外型亮眼、知性，氣質出眾。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅臉書）
▲Melody宣布離婚，與老公決定和平的結束婚姻關係。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅臉書）
Melody當年和陶喆在美國相識，兩人都有類似的成長背景，幾次互動後正式交往，相戀6年於2001年年底分手，而兩人都是對方第一個公開承認的前男友、前女友。盛傳分開後陶喆寫了曲子〈Melody〉紀念這段逝去的愛情，但Melody 2015年在節目《康熙來了》澄清，該曲最早的歌名叫〈Sara Lee〉，跟一個蛋糕同名，「一開始他寫Demo的時候，只是取一個押韻，就叫做Sara Lee，所以不是要特別寫給我的」，還補一句：「我終於說出來了，隔了20年的祕密。」

▲陶喆在6月6日的清晨醒來，腦海中盤旋的旋律成為他這次單曲的創作靈感。（圖／種子音樂提供 , 2017.08.04）
▲陶喆年輕時曾和Melody交往約6年。（圖／種子音樂提供）
揮別陶喆後，Melody透過親友介紹認識圈外人、外傳身家上億的商人吳育奇，兩人交往期間多次被拍到約會，半年後在洛杉磯訂婚，2006年農曆年前26歲的Melody與41歲吳育奇於美國完成終生大事，婚後產下2名女兒。

▲個性不合、價值觀差距太大，Melody（左）和吳育奇選擇和平分開。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅臉書）
▲個性不合、價值觀差距太大，Melody（左）和吳育奇選擇和平分開。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅臉書）
其實Melody情史不只陶喆和吳育奇，過去在節目透露曾與老公在餐廳遇到帥氣前男友，男方主動上前打招呼，離開後吳育奇立刻問：「前男友喔？」讓Melody直呼：「他就是有這個雷達。」

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