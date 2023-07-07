名家論壇》謝國安／郭台銘雲裡霧裡的「獨立參選」

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事實上，筆者之前也曾專欄分析，郭台銘最適合獨立參選的時機點，是去年九合一大選綠營大敗。次佳的時機點，是今年年初。當時在社會氛圍不滿民進黨，不放心國民黨，不清楚民眾黨的狀態下，挾著「救國救民」的氣勢，郭台銘會成為最適合整合藍白陣營的總統參選人，而藍白陣營的人才，相信也都願意貼著郭台銘一起飛。然而郭台銘一路走來，卻是不斷去跟國民黨送秋波，等到「新娘不是我」，再回頭找柯文哲要營造「結合民眾黨」的氛圍，卻因為柯文哲民調已經可以跟賴清德對抗，羽翼已成，自然這條路也行不通。繞了一大圈又回到原點，現在郭台銘再回頭想要拚獨立參選，可以坦白說，郭台銘獨立參選的時機恐怕已經過去了。除非有特別的事件與奇蹟出現，不然與其獨立參選，期待國民黨「換侯」說不定還實際一點。只可惜侯友宜目前團隊也已經就位運作，以國民黨的氣氛來看，也不允許2016年換柱事件重演。
本周排名第一的是國民黨總統參選人侯友宜，總分有十四萬分左右，較上周提升了近三萬分。在新北市幼兒園餵藥烏龍暫告一段落，加上請金小刀加入團隊之後，侯友宜的步調似乎不再像剛開始那麼沒有章法。談話上也開始有了火力，對核電政策和九二共識也有說法，外界解讀侯友宜開始回頭擁抱深藍族群，鞏固基本面。然而深藍是否買單還在觀望，從韓國瑜跟侯友宜在黃復興黨部67周年活動同桌狀態看，不僅互動冷，韓國瑜也並未講出「支持侯友宜」，讓韓粉有了解讀空間。也表示韓粉對侯友宜的芥蒂仍未消減。本周侯友宜討論熱度雖提升，但這有部分是在韓粉圈內發酵。擁抱深藍是否能消解「最藍」的韓粉們的疑慮轉向支持，加上郭台銘可能獨立參選的蠢蠢欲動，侯友宜腹背受敵，在七月廿三號國民黨全代會前，氣氛仍然詭譎。
民眾黨柯文哲本周排名第二，但總分上跟侯友宜可算是平手。柯文哲一樣受到郭董可能獨立參選的影響，柯陣營應該會感到緊張，但看起來柯文哲仍然老神在在。「重啟服貿」議題仍然是柯文哲被討論的重點，但對柯來說，兩岸政策上是否定調「務實搖擺」，也是外界觀察他能不能開闢出兩岸新的互動道路的新指標。而柯文哲七月廿九日要辦「售票演唱會」，這個特別的行銷策略，也讓他討論度激增。在鞏固年輕選票上，柯文哲確實展現出他是所有候選人當中，最貼近年輕族群的。
然而對柯跟侯影響最大的，恐怕不完全是郭董，而是「辣個男人」。韓國瑜本周聲量排名第五，總分接近六萬分。光是他在黃復興黨部餐敘上沒有當著大家的面講出支持侯友宜，就足以讓外界認為，韓國瑜態度「不太明朗」。而對韓粉而言，對侯友宜四年前「冷對」韓國瑜，存在很深的芥蒂；而郭台銘四年前跟韓國瑜的恩怨，也並未消解。反而在所有候選人當中，韓粉對柯文哲的接受度最高。不要忘了，韓國瑜之所以會鹹魚翻身，就是在柯文哲台北市長任內擔任北農總經理。對照侯友宜目前的聲勢低迷，母雞帶不動小雞，小雞只能自立自強。而目前國民黨最強的造浪者，看起來還是韓國瑜。
至於民進黨賴清德，聲量排名本周第三，總分也在九萬六千分左右，卻是比上周低了將近五萬分。對賴來說，他一定樂見郭台銘獨立參選，他也才能藉此脫離「賴柯民調麻花捲」的漩渦。
除了總統大選議題之外，「戰神」黃國昌因為7/16跟館長要上凱道遊行訴求落實居住正義，卻意外扯出他有23筆不動產、以及種菜的畸零地經營「停車場」等爭議，逼得戰神得回防自身起火的問題。黃國昌本周聲量排名第六，有五萬一千多分。黃國昌的揭弊形象，讓他擁有一大群昌粉。然而對自己的爭議若說不清楚，恐怕會削弱接下來的凱道遊行效果。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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