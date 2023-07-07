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5 大魔王包括新冠病毒、A 型流感、副流感、hMPV（人類間質肺炎病毒）、腸病毒，不過他也發現，近期肺炎鏈球菌也在發威中，家長要注意、孩子需慎防。
女童發燒竟是肺炎鏈球菌作祟
日前有名 3 歲女童因連續 5 天反覆高燒 40 度，收治女童的陳劍韜指出，首先排除了新冠病毒、A 型流感、黴漿菌及腸病毒等常見疾病，但因女童發炎指數依舊飆高且食慾不佳，後來決定安排肺部 X 光檢查，果然發現右下肺明顯浸潤，驗尿後確診為感染肺炎鏈球菌作祟
陳劍韜補充，女童由診所轉診來院，一開始並無明顯咳嗽，但有反覆發燒、食慾及活力下降的情形，抽血檢驗後發現白血球數值（WBC）高達 27000/ul（正常值約為 4000～10000/ul），發炎指數 CRP 也大於 10，因此決定先收治住院。
後續也替女童安排了多種病毒檢驗，陳劍韜提到，比如新冠病毒、流感病毒等，結果都是陰性，臨床上也沒有腸病毒典型的喉部變化，黴漿菌也是呈現陰性，連驗尿也沒有發現異常。
但陳劍韜指出，患者沒有明顯咳嗽，急診初步篩檢時並未照胸部 X 光，住院後根據相關檢驗，仍須考量是否與肺部感染有關，因此安排 X 光檢查，結果發現女童右下肺葉有明顯肺炎，於是再送「尿液肺炎鏈球菌快速抗原檢驗」，結果同樣是陽性，證實為肺炎鏈球菌引發右下肺炎。
兒童若兒童因肺炎鏈球菌嚴重感染，可能出現嚴重的併發症，如肋膜積水、膿胸等症狀，病程也非常迅速，會使小朋友呼吸急促困難、咳個不停，亦曾發生病童到院後幾天，就住進加護病房插胸管治療的案例。陳劍韜強調，一旦出現嚴重肺部感染，肺部可能會被鏈球菌「吃掉」，由於肺部是無法再生的器官之一，日後即使順利出院，也會造成終生呼吸困難後遺症，不可不慎。
多接種 1 劑疫苗，讓孩子免疫力更堅強
陳劍韜表示，經診斷後給予女童相應的抗生素治療，女童在 24 小時內已不再高燒，精神及食慾也恢復正常。他感嘆，近期流行著許多病毒與細菌，雖然症狀有部分重疊，但仍存在差異，因此就診孩童的病因為何，考驗著醫師的判斷與家長的警覺性。
自從公費 13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）開始常規施打後，陳劍韜認為，其感染人數已有明顯下降，嚴重度也相對施打疫苗前低。他提醒，目前肺炎鏈球菌公費疫苗施打時間有 3 個，分別是在新生兒 2 個月、4 個月及 12 至 15 個月大實施打。
除了公費所提供的 3 劑肺炎鏈球菌疫苗外，有 1 劑目前是採用自費的方式，於新生兒 6 個月大時施打。陳劍韜建議，若家有 5 歲以下小朋友，家長可以考慮到醫療院所施打自費疫苗，達到完整的疫苗接種，建立身體的免疫力，才得以應付病毒的挑戰。
文／陳韋彤 圖／楊紹楚
諮詢專家：亞洲大學附屬醫院兒科主治醫師陳劍韜
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 夏天 5 大魔王病毒流行中！醫提醒：肺炎鏈球菌也要小心，僅 1 招就可預防