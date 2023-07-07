沒有最浮誇只有更浮誇 台南知名鍋燒麵推精力乾拌麵大受好評
從台南起家的連鎖鍋燒麵名店「金三益」時常推出新品海鮮鍋燒麵，一次比一次還浮誇，以新鮮海味鋪好鋪滿麵碗為消費者青睞。創辦人陳愷威創意點子滿滿，繼去年的北極甜蝦意麵、麻油紅蟳麵線等菜色大受歡迎外，近日又有新品問世，推出精力乾拌麵，很多饕客慕名而來，表示在炎熱的夏天了吃了精力麵，全身都充滿活力，勢必又要掀起一波海鮮風潮。
記者林怡孜/台南報導
陳愷威表示，店內平均3~4個月就會有新品問世，剛好夏天來到，氣候炎熱讓人沒有胃口，他靈機一動，希望讓消費者有活力為發想，推出精力乾拌麵。乾拌麵上有6顆雞佛、12顆蚵仔、還有1顆由日本空運來台生食級的超大生蠔，最後再鋪上滿滿的飛魚卵，視覺及味道充滿吸引力。陳愷威說，先將雞佛炙燒過，保存鮮味，以新鮮蚵仔鋪滿碗麵，再搭配一大杓飛魚卵增添風味，最後加上一顆日本大生蠔，生鮮度爆表，吃在口裡滿滿海味及鮮味，口感豐富滿足。許多消費者吃之前都會先拍照，讓嘗鮮又想拍網美照的客人，滿足視覺及味覺。現場食用的女性客戶表示，她們是金三益的常客，只要店內推出新品她們都會來嘗鮮，今天第一次吃到精力麵，口感非常新鮮，十分滿意。
陳愷威指出，由於分店越開越多，為了保有穩定品質，不惜投入7位數成本與食品代工廠合作，打造中央廚房，做好嚴格品管。由中央廚房製作濃縮湯頭，各家分店取得後，只要稍加稀釋，各分店就能維持統一的味道。獨特研發的湯頭以海鮮湯、蟹黃湯為主，湯頭醬經過第三方檢驗單位食品檢驗，並送交檢驗大腸桿菌以及沙門氏菌，嚴格為消費者的食品安全把關。
陳愷威說，店內引以為豪的蟹皇醬，使用蟹膏、蝦米、蝦膏，各式辛香料及紅蘿蔔用心炒製而成，消費者吃在口裡一定能感受到店家滿滿的誠意，未來他也將繼續推出讓人意想不到浮誇的海鮮鍋燒麵系列，絕對超越消費者的期待。