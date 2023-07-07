我是廣告 請繼續往下閱讀
Q：憂鬱症與遺傳有關嗎？
A：身心科診所院長楊聰財醫師表示，憂鬱症是一種複雜的心理疾病，其發病原因是多方面的，包括遺傳、生物學、心理社會等因素的交互作用，而「遺傳」在憂鬱症的發病中起著一定的作用，但並非是唯一的因素。
研究顯示，憂鬱症在家族中有明顯的遺傳、群聚現象，如果 1 個人的親屬，如父母、兄弟姐妹有罹患憂鬱症，那麼患病的風險就會增加。根據孿生研究，同卵雙胞胎中若 1 個人患有憂鬱症，另 1 個人也患病的概率會高於異卵雙胞胎。
楊聰財解釋，遺傳研究已經識別出多個與憂鬱症風險相關的基因，這些基因可能與神經傳遞物質的代謝、神經發育等有關，然而，目前還無法確定具體的遺傳變異如何影響憂鬱症的發病機制。
他呼籲，需要注意的是，有遺傳因子並不意味著一定會患上憂鬱症，環境和生活方式等因素也很大程度上影響憂鬱症的發生。若有憂鬱症的相關症狀或疑慮，建議尋求專科醫生的評估和建議。
Q：有憂鬱症狀卻不自知？
A：憂鬱症對健康影響的重要性之所以常被忽視，楊聰財直言，是因為許多人可能出現憂鬱症狀卻不自知。憂鬱症是心理健康障礙，會導致情緒低落、失去興趣或快樂感、注意力不集中、自我評價下降、睡眠問題等症狀。
然而，有些人可能沒有意識到自己正經歷憂鬱症，或者認為這些症狀與壓力、生活問題等有關，是正常反應。楊聰財提醒，如果出現以下 4 狀況，就要特別注意。
- 自我否定：有些人可能傾向於自我否定，或將自己的感受歸咎於個人失敗、弱點或缺陷。他們可能不覺得自己是罹患憂鬱症，單純以為是這種情緒是自己的過錯。
- 社會觀念和文化影響：某些文化對於心理健康問題存有一定的錯誤的觀念和偏見，將其視為弱點或缺乏意志力的表現，這可能導致人們對憂鬱症有所誤解或忽視。
- 缺乏知識：多數民眾對憂鬱症缺乏瞭解，因此不知道相關症狀和特徵，所以無法將自己的情緒和行為聯想到是憂鬱症，並且對求助或尋求專業支持缺乏意識。
- 內外化行為：有些人可能通過內化行為來應對憂鬱症狀，將自己的情緒和痛苦隱藏起來，不向他人表達或尋求幫助。這可能使他們無法意識到自己罹患憂鬱，失去及早治療的機會。
諮詢專家：楊聰才診所心理衛教中心院長 楊聰財醫師
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
延伸閱讀：
李玟輕生 / 女性憂鬱症是男性的 2 倍！罹患憂鬱症為何容易走上絕路？身心科醫師給解答
李玟輕生／看不出身心生病的「微笑憂鬱症」！理智化壓抑病情
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 李玟輕生 / 憂鬱症會遺傳？有憂鬱症狀卻不自知？關於憂鬱症你不知的祕辛，身心科醫師一一解答