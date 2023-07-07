台南「精力乾拌麵」炸裂！6顆火雞佛＋半斤蚵仔＋生蠔：不讓你睡
這碗吃完準備加班！以浮誇系意麵聞名的餐飲業者，這次又開發全新的「精力乾拌麵」，豪氣擺滿巨大雞佛、生蠔、半斤牡蠣跟一大匙飛魚卵，幾乎連底下的麵體都快看不到。開賣半個月不只男性顧客來朝聖，竟也有不少女客自己前來獨享，尺寸超大的「火雞雞佛」搶盡眾人目光。
記者黃韻文/綜合報導
過去就以各式浮誇系意麵引起討論的台南連鎖麵店，7月推出超狂新品「精力乾拌麵」，擺上6顆超巨「火雞佛」、1顆日本生食級生蠔、半斤牡蠣（約12顆），以及一大匙70克飛魚卵，底下則是招牌的台南意麵，每碗299元，看了就讓海鮮控食指大動。
陳姓老闆笑稱，「賺錢很辛苦，體力要補一下！」所以想出這碗「精力乾拌麵」，上市半個月以來，很多情侶來都會合點1碗，「女生不敢吃雞佛（雞睪丸），就會給另一半吃」。不過這不只是男性福音，獨自前來吃掉一碗的女客也不少。
該連鎖麵店目前全台共12間分店，包括下個月新開的高雄楠梓店，老闆透露總店還有尚未公開的「隱藏版」，也就是下一檔將推出的「蠔厲害乾拌麵」，在蒜泥麵上擺滿15顆韓國生蠔，主打親民路線199元，不過現在只有林森路總店吃得到，預計試賣1個月後才會全分店同步上市。
爆地點吃不到沒關係，有網友看到「精力麵」後受到啟發，便自己衝到菜市場，花了400元買了雞佛、蚵仔、蝦子、雞心，然後加進泡麵一起煮，效果一樣很「瓜張」，且實際上只用了三分之一食材，剩下還能再煮2碗沒問題。