確診婦癌別喪生機！心理諮商師傳授 3 方法排解心理壓力

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難以接受罹癌事實，擔心人生規劃
當癌症不請自來，就像一陣強風，讓人生規劃瞬間亂了步調，台灣心理腫瘤醫學學會理事長鄭致道分享，一名年近40 歲的單身患者，罹患乳癌後，開始覺得生育能力、身體狀況被剝奪，由於化放療影響卵巢功能，開始擔心未來若要進入家庭，對方會不會在意自己罹癌、生不出孩子、要不要先去凍卵等，甚至開始後悔與前男友分手，細數過往每一段交往經驗，陷入無盡的擔心害怕。
越想逃避罹癌事實，越可能陷入憂鬱、焦慮的情緒而無法自拔，此時專業人士的介入就相當重要。鄭致道說，「當腫瘤科醫師告知病患癌症相關訊息後，會由身心科、心理諮商師介入輔導，臨床上會透過困擾溫度計評估患者心理狀況，再加以輔導，在剛罹癌的急性期幫助病人能順利進入後續療程」。
罹癌那一刻，你該學會「接受罹癌」
無論是新婚、計劃生育，或是好不容易要退休享福，大部分癌症患者，罹癌的時候剛好正處於人生重要的階段，以乳癌為例，當被告知罹癌的那一刻，「該切除乳房嗎」、「配偶會不會在意」種種念頭仿佛巨石壓得令人喘不過氣，該如何緩解罹癌帶來的衝擊？該如何一步步接納心中每一個人擔心的念頭？
鄭致道說，首先，我們需要「接受罹癌」這件事情，罹癌對每個人來說，都是莫大的衝擊，許多患者得知罹癌當下，常會開始檢討自己，是做錯了什麼事嗎？是我沒照顧好自己的身體嗎？又或者，會開始覺得為什麼是發生在自己身上，甚至有些病人罹癌多年後還無法接受自己罹癌這件事。
他表示，當沒有生病時，多數人會將生死議題屏除在意識層面之外，直到癌症到眼前時才發現，但是，人也會生病、也可能會死亡，鄭致道建議癌友，可以先告訴自己，「每個人都可能會生病，生病不是一個見不得人的事情，並不代表自己做錯了什麼，無需過度指責、反省自己」。
此外，了解正確疾病資訊也可幫助緩解我們罹癌後的心理壓力，鄭致道提醒，切勿病急亂投醫，因此與主治腫瘤科醫師得到正確的疾病資訊相當重要。很多人聽到罹癌當下，常會將癌症與死亡劃上等號，其實癌症治療藥物已有相當大突破與進步，癌症不再是「絕症」。
鄭致道建議癌友，不要一開始就覺得罹癌就會死，或是聯想到很快惡化的新聞個案。
切除乳房、治療掉髮抗癌中的關卡要如何因應？
手術、化放療、復健都是抗癌中會面臨的關卡，面對副作用不適或是外觀改變，同時也會造成心理創傷，鄭致道說，部分病人會出現創傷後壓力症候群，要面對並改善抗癌時的心理創傷，建議可以聚焦在「找到生命中真正重要的事情」。
當試著找出對於自己真正重要的事情時，能夠學會去感恩，並了解生命中哪些事情是可以放下、割捨的，更有意義地過生活。
不要因為一次罹癌永久定位自己是病人
適應癌症是生活調適的一環，鄭致道說，可以想像，生命當中本來就會遇到很多加進來的事情，例如搬家、離婚，或是周遭親人的死亡，每個人應該試著去找到生活的平衡，千萬不要因為一次罹癌後，就把自己永久定位成是一個病人，拋下以前的生活興趣、天天躺在床上休養不敢活動。
他說：「把以前生活通通拋棄掉並不是一個健康的方式，矯枉過正反而會讓自己更陷入惡性循環，還是要有一個適當的生活重心，在生活上尋找可以投注的焦點」。
當用不一樣的態度面對罹癌這件事時，便能接納、讓它成為生活的一部分，他分享，曾遇過一名患者，原先在職場上是工作繁忙、對下屬嚴格的女主管，罹患乳癌後選擇搬到鄉下，放下完美主義，不只慢慢接受罹癌並找回生活步調，也對生活有不一樣的感知。
照顧者的壓力也要顧和癌友一起進行
罹癌，不是一個人的事情，家人或陪伴者的攜手相伴彷彿微光穿透，照亮抗癌的道路，鄭致道提醒，不只病友本身，照顧者也要隨時注意自己的身體健康。他說，很多時候，照顧者會擔心自己的關心會對罹癌家人造成壓力，選擇將這些情緒壓抑在心中，長期下來不只成為心理負擔，還可能會衍生身心疾病。
他表示，病友與家人之間應維持「雙向」情感，還是可以適時表達關心，適當的雙向溝通也是一個健康的方式。另外，在照顧病友的過程中，照顧者也要避免太過勞累，可以採取輪流照顧的方式，要找到屬於自己的時刻、喘息的空間。
在罹癌過程中，心理創傷和壓力的存在不可避免，然而，在抗癌的路上你並不孤單，可以找到一些方法來舒緩這些壓力，在專業人士以及他人的陪伴，走過艱難，迎向希望。
３個排解心理壓力的方法
在抗癌過程中，心理建設及壓力紓緩不可或缺，鄭致道建議，透過腹式呼吸、正念治療、規律運動可以幫助紓解面對癌症的心理壓力。進行腹式呼吸、正念治療的過程中，應把焦點放在呼吸上，同時覺察自我身體的觀感，並接納自我負面想法以及身體傳達的任何訊息。
1.放鬆訓練
在進行放鬆訓練前，請先動一動自己身體，調整一個能夠讓自己舒服、自在的姿勢。找張椅子坐著，或是躺著，讓背部輕輕地靠著、雙腳踩地，把眼睛輕輕閉上。接下來，請將雙手放在肚子上，輕鬆地吸氣2秒，接著吐氣4秒，並按照此循環進行，會感覺到吸氣時，手被緩緩地被推高；吐氣時，又緩緩地降下。
接著，依照自己最舒服的速度，吸氣 2 秒後吐氣 5 秒，過程中可感受肚子和手部的起伏，讓吐氣的速度，越慢越好。然後，輕鬆地吸氣3秒，接著慢慢地吐氣 6 秒，以此呼吸速度循環 2 次，帶著這股平穩的感覺，持續地呼吸，接著慢慢把眼睛張開。
2.運動
罹癌可能會帶來無盡的挑戰，透過放鬆訓練可幫助我們釐清思緒，好好珍惜當下的每一刻，而除了放鬆訓練以外，「運動」也可以讓我們更有力量去面對罹癌。
特別是在手術治療後，還是要維持正常起居，若無法進行較劇烈的運動時，可以快走、瑜伽等較舒緩的運動，在不影響術後傷口的情況下達到運動量，保持活躍的生活型態。
3.參與相關社團
鄭致道補充，網路時代下，有許多癌友組成的社團、社群，提供癌友從中分享自己的抗癌歷程以及生命故事，一方面可以互相支持鼓勵，另一方面也可以幫助抒發情緒。
不過他也提醒，關於醫療方面的訊息，還是要詢問專業人士，此外也不要將其他病友的治療經驗（特別是另類療法）套用在自己身上，必要時還是建議與醫護人員進行討論。
文／李祉函 編輯／黃慧玫 圖／楊紹楚
諮詢專家：台灣心理腫瘤醫學學會理事長鄭致道
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 確診婦癌別喪生機！心理諮商師傳授 3 方法排解心理壓力