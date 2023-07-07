日圓續貶？日本央行副行長內田真一稱「不急升息」 維持貨幣寬鬆
日圓價位近日在1美元兌144日圓附近震盪，外界關心日本政府是否會出手阻貶，然而，日媒《共同社》7日報導表示，日本央行副行長內田真一認為，現在「完全不是急於升息的環境」，強調會維持現行的貨幣寬鬆政策。
記者倪浩軒/綜合報導
內田真一接受《共同社》專訪時表示，通膨維持在2％是央行目標，但當前難以預見是否能夠實現，不過如果改採取貨幣緊縮政策，那麼「無法實現目標的風險要大得多」。
內田真一指出，日本企業在現行的經濟環境下，開始在工資與價格設定上出現變化跡象，許多企業紛紛在春季勞資談判中同意替員工大幅加薪，內田真一強調，維持這種加薪的趨勢很重要，而維持貨幣寬鬆就是支撐經濟的手段。
至於被問到日圓貶值，內田真一認為，目前市場沒有出現大問題，但他也補充，「急速且單向的日元貶值並不合適」。
根據《彭博社》報導，日本前財務省副大臣榊原英資，接受訪問時預言，日圓的匯率可能會比目前的水準再貶10%以上，因為美國聯準會持續升息，而日本央行持續維持貨幣寬鬆，兩國貨幣政策分歧，在日本貨幣寬鬆政策轉向之前，日圓將持續疲軟走跌。榊原英資並預測，日本央行可能要到明年下半年才會改變貨幣政策。