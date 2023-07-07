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汽機車燃料費開徵！想繳費賺回饋　專家提供刷卡教戰

▲汽機車燃料使用費7月開徵，想刷卡賺回饋的人，專家提醒先評估有無手續費及優惠門檻，以免影響自身權益。（圖／記者顏真真攝）
▲汽機車燃料使用費7月開徵，想刷卡賺回饋的人，專家提醒先評估有無手續費及優惠門檻，以免影響自身權益。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

今（2023）年5月才剛繳完綜所稅，緊接著汽機車燃料使用費也在7月開徵，並提供多元繳納管道，也可以刷卡繳費。不過，對於想刷卡賺回饋的車主，金融比較平台Money101副理張書敏接受《NOWnews今日新聞》採訪時提醒，部分銀行可能還是會收取1%或單筆30元不等的手續費，想賺取刷卡回饋前，先評估是否需手續費及有無其他優惠門檻，以免影響自身權益。

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為方便民眾繳納汽機車燃料費，公路總局提供多元繳納管道，除可持單至金融機構、郵局、超商等臨櫃繳納外，也可透過監理服務網、監理服務APP、全國繳費網、電話語音等管道進行線上繳費。同時，也鼓勵民眾申辦金融帳戶約定扣款及電子繳款書。如果車主未收到汽機車燃料費繳納通知書，也可就近至超商多媒體設備補單及臨櫃繳納，或透過上述的線上遺管道查詢及繳納。

當然，繳交汽機車燃料費也可以刷卡，目前多家銀行都有提供一次付清免手續費及分期零利率方案，像是中信銀行、台北富邦銀行、玉山銀行、台新銀行、聯邦銀行、第一銀行、合庫銀行、遠東銀行、星展銀行、滙豐銀行、元大銀行、凱基銀行都提供一次付清免手續費。華南銀行指定超鑽現金回饋卡、嘟嘟房聯名卡、Combo Life卡、LOVE系列（酷愛黑卡或爵愛黑卡）也免手續費，花旗銀行提供設籍於台北市的車輛手續費福利。

不僅如此，有些銀行還提供刷卡繳燃料費的分期零利率方案，像是中信銀行、台新銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行、遠東銀行、玉山銀行、合庫銀行、安泰銀行、元大銀行、凱基銀行等，其中台北富邦銀行、中信銀行、聯邦銀行、安泰銀行最高可分到12期0利率，但要注意的是，多數銀行也有分期最低金額限制。

至於刷卡繳燃料費有無回饋，這要看各家規定及回饋條件，即使有回饋比率也不高，像是兆豐銀行提供0.5%刷卡金回饋，但得要登錄才行；遠東銀行則是一次付清滿5千元，而且當月有一般消費或遠銀帳戶自動扣繳遠銀卡費享50元刷卡金；永豐銀行提供每500元回饋1豐點，相當於0.2%回饋；玉山銀行單筆滿3千則享0.2%回饋；中信銀行商旅鈦金卡則提供0.2%現金回饋無上限。

此外，信用卡綁定行動支付來繳費，也能拿到額外優惠，像是首次登入大咖DACARD App並以永豐銀行信用卡成功繳納燃料費，享5%刷卡金回饋。另使用台新銀行街口聯名卡綁定街口APP於周三繳費最高享6%回饋，在多元通路累積滿額最高再送100元刷卡金。

不過，金融比較平台Money101副理張書敏受訪時提醒，不少民眾使用信用卡繳交燃料稅，會漏掉計算該銀行是否有手續費，部分銀行仍會收取1%或單筆30元手續費，因此，想賺取刷卡回饋前，可以先評估是否需手續費及有無其他優惠門檻，例如綁定行動支付等，以免影響自身卡友權益。

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