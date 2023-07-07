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聲援MeToo被害者！婦團成立律師後援團　免費協助被告的控訴人

▲婦團結合全國律師聯合會性騷擾防治委員會，組成超過40名律師的後援團，並在今（7）日召開記者會，公布「控訴人後援專線」，免費協助因為MeToo事件而被告的控訴人。（圖／婦女新知基金會提供）
▲婦團結合全國律師聯合會性騷擾防治委員會，組成超過40名律師的後援團，並在今（7）日召開記者會，公布「控訴人後援專線」，免費協助因為MeToo事件而被告的控訴人。（圖／婦女新知基金會提供）

記者李琦瑋／台北報導

為了支持挺身而出的性騷、性侵事件控訴人，不受誹謗、妨害名譽等法律訴訟之威脅與二度傷害，勵馨基金會、婦女新知基金會等數個婦女團體，結合全國律師聯合會性騷擾防治委員會的力量，組成超過40名律師的後援團，今（7）日召開記者會，公布「控訴人後援專線」（02）8911-5595，免費協助因為MeToo事件而被告的控訴人，此外也開設「雇主諮詢專線」(02)2388-3619，協助營造無歧視、無騷擾的職場環境。

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婦女團體在5月底MeToo浪潮於台灣開始湧現之時，就曾召開記者會宣示會做當事人的後盾，包括勵馨基金會、婦女救援基金會等婦女團體都有公開的諮詢專線，讓遭受性騷的當事人可以尋求社工協助、心理諮商與法律諮詢；此外，婦女團體也在本月以來，參與各種修法提案的討論，促成性平三法的修改。

有鑑於近來有些控訴人在提出控訴後，遭到被控訴者以告誹謗或妨害名譽等法律手段威脅，未來勢必涉及更複雜冗長的法律程序，因此婦女團體認為也需要給予更實質的法律援助，除了長期協助婦團提供法律諮詢的公益律師外，也結合全國律師聯合會性騷擾防治委員會的力量，號召更多律師成為控訴人的後盾，目前已有30多位律師加入律師後援團行列。

台灣婦女團體全國聯合會理事長彭渰雯表示，MeToo控訴者是以揭露自身隱私並承擔各界眼光與壓力的勇氣來尋求正義，來避免與減少未來其他人繼續受到同一加害者的騷擾和侵犯。為了讓MeToo的動能可以持續，讓受害者不要淪為孤獨的被告，婦團看見控訴者法律援助的需要，因此發動組成律師後援團，讓受害人不要因為擔心被對方反告的威脅，而選擇噤聲。

勵馨基金會執行長王玥好表示，勵馨基金會原本就設有性騷擾諮詢專線，可提供受騷擾者相關諮詢與協助，現在這個專線將作為婦團法律後援的轉介窗口，如有因為MeToo而遭到對方法律告訴的控訴人，可撥打此專線（02）8911-5595來尋求安排後援團律師的免費協助。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，相關申訴制度要起作用，職場主事者必須普遍了解防治性騷擾的重要性與務實作法，婦團因此特別成立雇主專線，進行教育訓練及申訴調查資源媒合，也呼籲政府在此積極投入資源，不但要性騷擾零容忍，更要性騷擾自始不發生。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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