聲援MeToo被害者！婦團成立律師後援團　免費協助被告的控訴人

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有鑑於近來有些控訴人在提出控訴後，遭到被控訴者以告誹謗或妨害名譽等法律手段威脅，未來勢必涉及更複雜冗長的法律程序，因此婦女團體認為也需要給予更實質的法律援助，除了長期協助婦團提供法律諮詢的公益律師外，也結合全國律師聯合會性騷擾防治委員會的力量，號召更多律師成為控訴人的後盾，目前已有30多位律師加入律師後援團行列。
台灣婦女團體全國聯合會理事長彭渰雯表示，MeToo控訴者是以揭露自身隱私並承擔各界眼光與壓力的勇氣來尋求正義，來避免與減少未來其他人繼續受到同一加害者的騷擾和侵犯。為了讓MeToo的動能可以持續，讓受害者不要淪為孤獨的被告，婦團看見控訴者法律援助的需要，因此發動組成律師後援團，讓受害人不要因為擔心被對方反告的威脅，而選擇噤聲。
勵馨基金會執行長王玥好表示，勵馨基金會原本就設有性騷擾諮詢專線，可提供受騷擾者相關諮詢與協助，現在這個專線將作為婦團法律後援的轉介窗口，如有因為MeToo而遭到對方法律告訴的控訴人，可撥打此專線（02）8911-5595來尋求安排後援團律師的免費協助。
婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，相關申訴制度要起作用，職場主事者必須普遍了解防治性騷擾的重要性與務實作法，婦團因此特別成立雇主專線，進行教育訓練及申訴調查資源媒合，也呼籲政府在此積極投入資源，不但要性騷擾零容忍，更要性騷擾自始不發生。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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