家樂福義大利週開跑！松露醬、橄欖油買1送1 全聯衛生紙現折50元
搶攻暑期商機，家樂福與義大利在台辦事處攜手合作，7月5日至18日推出美食特展，現場有眾多義大利進口商品買1送1，包括LGM松露醬平均單瓶140元、噴霧式初榨橄欖油平均單瓶150元。同時，全聯也推出限定優惠，即起至20日前，購買衛生紙、面紙、紙巾，單筆滿399元現折50元。
記者鍾怡婷/綜合報導
家樂福5日至18日推出義大利美食特展，超過200件義大利美食，獨家原產義大利商品開賣。其中買1送1必衝優惠包括：獨家LGM松露醬（原價280元）、Ｍantova噴霧式初榨橄欖油罐（原價299元）；甜氣泡酒買2送1（原價580元）。
夏季冰品別忘記，有義大利G.SOGNO進口冰品，包括奶油香酥雪糕、可可榛果甜筒、脆片香草風味夾心，原價199元特價159元。還有Pan di Stelle星星巧克力餅乾，原價250元、特價189元。
此外，全聯即起至20日前，於實體門市購買全店衛生紙、面紙、廚房紙巾享單筆滿399元現折50元；持福利卡購買指定三/四層抽取式衛生紙，單筆任3串再加贈500福利點。舉例來說怡柔三層抽取衛生紙單串146元，單筆買3串享399元現折50元外，再加贈500福利點，等於現省100元，一抽不到0.1元