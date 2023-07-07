7-11巨無霸咖啡來了！「900ml大容量」價格比拚：選這杯最賺

家樂福義大利週開跑！松露醬、橄欖油買1送1　全聯衛生紙現折50元

▲家樂福即起至18日舉辦義大利美食特展，松露醬、橄欖油通通買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲家樂福即起至18日舉辦義大利美食特展，松露醬、橄欖油通通買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

搶攻暑期商機，家樂福與義大利在台辦事處攜手合作，7月5日至18日推出美食特展，現場有眾多義大利進口商品買1送1，包括LGM松露醬平均單瓶140元、噴霧式初榨橄欖油平均單瓶150元。同時，全聯也推出限定優惠，即起至20日前，購買衛生紙、面紙、紙巾，單筆滿399元現折50元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
家樂福5日至18日推出義大利美食特展，超過200件義大利美食，獨家原產義大利商品開賣。其中買1送1必衝優惠包括：獨家LGM松露醬（原價280元）、Ｍantova噴霧式初榨橄欖油罐（原價299元）；甜氣泡酒買2送1（原價580元）。

▲買1送1必衝優惠包括，獨家LGM松露醬（原價280元）。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲獨家LGM松露醬買1送1，可拌麵、塗麵包、沾牛排、炒飯、燉飯。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲閃耀不甜氣泡酒買2送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲家樂福5日至18日推出義大利美食特展，閃耀不甜氣泡酒買2送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
夏季冰品別忘記，有義大利G.SOGNO進口冰品，包括奶油香酥雪糕、可可榛果甜筒、脆片香草風味夾心，原價199元特價159元。還有Pan di Stelle星星巧克力餅乾，原價250元、特價189元。

▲義大利G.SOGNO進口冰品，包括奶油香酥雪糕、可可榛果甜筒、脆片香草風味夾心。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲義大利G.SOGNO進口冰品，包括奶油香酥雪糕、可可榛果甜筒、脆片香草風味夾心。（圖／記者鍾怡婷攝）
此外，全聯即起至20日前，於實體門市購買全店衛生紙、面紙、廚房紙巾享單筆滿399元現折50元；持福利卡購買指定三/四層抽取式衛生紙，單筆任3串再加贈500福利點。舉例來說怡柔三層抽取衛生紙單串146元，單筆買3串享399元現折50元外，再加贈500福利點，等於現省100元，一抽不到0.1元

▲全聯衛生紙滿399元現折50元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯衛生紙滿399元現折50元。（圖／記者鍾怡婷攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

夏季限定！全聯「買1送1」冰沙、飲品快衝　集點換蠟筆小新周邊

韓國小吃買1送1！百貨日本祭、韓國展開跑　12款日系霜淇淋超欠吃

7-11巨無霸咖啡來了！「900ml大容量」價格比拚：選這杯最賺

全家霜淇淋9元連吃4天！特大美式「買1送1」　星巴克買1送1也來了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀