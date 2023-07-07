糞便潛血檢查陽性　超過「這時間」未大腸鏡診斷！大腸癌死亡風險增64%

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大腸癌篩檢降35%死亡率 了解補助對象、檢查前準備如果大腸有腫瘤或息肉可能會因為糞便摩擦而流血，並附著在糞便表面排出，因此若透過糞便潛血檢查，可以知道糞便表面是否有肉眼看不出來的血液，早期發現疑似大腸癌的個案。
國健署表示，實證資料指出，每2年定期篩檢可以降低29%晚期大腸癌發生率與35%死亡率，目前國健署補助年滿50歲至未滿75歲民眾，每2年1次定量免疫糞便潛血檢查，符合篩檢資格尚未做篩檢的民眾，應撥空前往篩檢。
糞便潛血檢查無侵入性，檢查前不需限制飲食，只需要攜帶健保卡就近至健保特約醫療院所領取採便管，在家使用採便棒刮取檢體送回即可等待篩檢結果。
國民健康署吳昭軍署長呼籲，定期做大腸癌篩檢非常重要，因為一開始癌症在腸道內成長並沒有感覺，等到有症狀才就醫，通常已演變成較嚴重的癌症，而透過定期篩檢及早揪出潛藏在身體裡的危機，才能儘早阻斷病變的發生，或是癌症的進展。
大腸癌篩檢陽性 應進一步做大腸鏡診斷如果篩檢結果疑似異常，民眾也不需驚慌，國健署表示，根據癌症篩檢資料發現，大腸癌篩檢結果為陽性者，每2人有1人為大腸息肉，每20人有1人為大腸癌，民眾應進一步進行大腸鏡檢查，及早確立病兆，及早治療，預後較佳。
根據國健署資料顯示，第0期、第1期大腸癌的5年存活率皆可超過9成，而第4期5年存活率則未達2成，顯示早期診斷，早期治療的重要性。國健署也提醒，有研究顯示，篩檢結果為陽性若超過6個月未做大腸鏡確診，罹癌風險會增加30%，如果一直未做進一步確診，大腸癌死亡風險將增加64%。
因此，篩檢結果為陽性者別因為害怕而錯失及早確立診斷、治療的黃金期。而為了降低癌症發生率與死亡率，國健署與健保署合作推動「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」
國健署表示，希望透過「主動追陽」的機制，促進篩檢醫療院所與確診醫療院所共同合作，針對篩檢結果為疑似異常之個案，主動進行健康指導及說明後續檢查注意事項，協助民眾安心接受進一步診斷，及早阻斷病變及癌症的進展，避免錯過黃金治療期。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58391
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