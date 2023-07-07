飼主都買啥？寵物用品熱賣榜公開：「凍乾」奪冠　智慧鏟屎超夯

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寵物用品通路商整理上半年數據，發現相比去年同期，寵物食品中，以銷量翻倍增長的「凍乾」成長最突出封冠，而「無穀低敏飼料」及「主食餐包」則分別拿下寵物食品成長最多的二、三名，顯見飼主對天然寵物食品愈加青睞。
毛孩比小孩還金貴 天然食品受青睞
業者進一步分析，拿下冠軍的「凍乾」因最能保留完整營養成分，不僅可乾吃也可加水食用，加水後還能還原成肉塊大小，嗜口性極佳，受歡迎程度也令買氣不斷攀高刷新。像是喜樂寵宴小叼饞貓用凍乾，採用人食用等級的天然原肉製成，濃郁香氣挑嘴貓也被收服；另款御天犬凍乾零食，採低溫真空乾燥技術製作，保留食物營養及纖維，因而受到許多飼主喜愛。
第二名的「低敏的無穀飼料」，也因近年無穀飼料風氣興起，又以訴求「低敏的無穀飼料」最受歡迎，銷量相較去年同期增幅近一倍。其中主打低脂肪、低膽固醇的原點兔肉無穀全犬配方，與專為腸胃保健設計的鮮樂嚐無穀飼料，皆訴求消化更順暢，每逢優惠期間都是不少飼主掃貨必買的口袋清單。
第三名則是由「主食餐包」拿下，與主食罐同樣訴求營養成分較被完整保留及鮮食便利外，最大差異就是規格與製程包裝。相較罐頭，餐包更便於攜帶，加上餐包設計在日本相當盛行，這波風潮近期也吹進台灣，因此受到不少飼主青睞，帶動相關買氣，像是T.N.A.餐包，搭配新鮮蔬果添加，提供多樣化且均衡的營養攝取；另款冠能功能性主食餐包，還添加保健成分，兩款皆頗受好評。
2023上半年寵物用品TOP3熱銷榜
在2023上半年寵物用品TOP3熱銷榜部分，冠軍是「豆腐砂」，相比去年銷量增幅約50~60%，其次是單價較高的「智能商品」與「推車」。
業者分析，近年環保意識高漲，由豆腐渣或豌豆纖維等植物性原料，或是結合礦砂優點的混合型豆腐砂，主打環保、天然，且重量輕、低粉塵，因而很受許多年輕貓奴推崇，像是Honeycare的吸水釋香魔法貓砂，標榜吸水時散發淡淡茉莉花香，除臭效果有感，讓貓奴讚不絕口；艾可豆腐貓砂則主打1.5秒秒速吸水，結團快、不黏底外，還可沖馬桶，兩款都是近期熱銷人氣商品，只要一推優惠，都會造成搶購。
疫情解封帶動高價外出用品及智慧商品需求
第二名是新興熱門的「智能商品」，像是佩奇全自動智能貓砂機MAX，最大賣點就是智慧鏟屎，附有智能噴霧淨味器，除臭抑菌效果佳，超大容量集便盒，最長標榜可累積15天再清理，搭配智能APP連線，還可追蹤貓咪的如廁習慣，因此即便短暫出遊也不需擔心鏟屎問題，很受忙碌上班族及有外出需求飼主喜愛；另款霍曼寵物烘乾箱，主推精準控溫、低分貝運轉、快速烘乾模式等，讓吹乾毛髮更輕鬆不費力，加上兩側還有可隨時安撫、即時互動的開窗設計，因此成了不少飼主們的心頭好。
最後，隨著疫情解封，國人出遊人潮暴增，帶動寵物外出用品需求，又以「推車」最為顯著，光是上半年銷量增長近2成，包括FikaGO的 Free to go寵物推車，可單手一秒收車，收摺後的體積小，易收納不佔空間；另款Familidoo多功能推車則通過歐規、台灣商品檢驗合格，可讓寵物和兒童一起乘坐於推車內，多種空間變化，即便單價不低，依然受到小家庭與毛孩共乘需求家庭買單，顯見飼主寵毛孩不手軟。