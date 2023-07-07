比讚前請三思！法官認大拇指貼圖如「數位簽名」 農夫慘賠192萬
如今數位網路時代，表情符號與通訊軟體貼圖成為許多人聊天最愛用的工具，不過如果牽涉到商業行為，那還是多三思為妙，因為一張圖往往勝過千言萬語，更加容易引起雙方之間的誤會。加拿大薩克其萬省（Saskatchewan）的一位農夫，在收到買家傳來的合約訊息後回覆一個大拇指的表情符號，但沒有履約因此挨告。農夫辯稱大拇指只是表示收到訊息，不等於接受合約，但加拿大法官認定大拇指如同數位簽名，因此認定農夫已經違約，必須賠償8萬2000加元、約新台幣192萬元。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，這位農夫名叫阿赫特（Chris Achter），於2021年3月時，一位買家表示有意收購亞麻，阿赫特先是透過電話與買家洽談，買家接著透過通訊軟體，傳送了採購合同給阿赫特，並傳訊息說請確認合約，阿赫特則回覆了一個「比讚」的豎大拇指貼圖。
買家認為這表示雙方已經簽約，但到了約定的時間卻沒有收到亞麻，於是控告阿赫特違約。阿赫特則辯稱，豎大拇指貼圖只是表示自己看到了合同，但不等於簽約同意。
而加拿大法官基恩（Timothy Keene）認定，豎大拇指「比讚」確實等於同意、批准，如同數位簽名。基恩強調，自己參考了「Dictionary.com」網站對豎大拇指的解釋，網站給出的定義是表達同意、認可或鼓勵。
基恩進一步說明，網站的定義與他個人的理解相符，雖然通常簽名才是簽約的典型程序，但現代人可以使用現代方法來確認合同，而表情貼圖就是一種現代方式，通過自己的手機傳送豎大拇指的貼圖，已經符合確認身份並表達同意的簽約要件，因此法院也欣然承認它的效力。
基恩最後補充，這個案件本身的爭議是新穎的，至少在加拿大薩克其萬省是如此，這代表法院必須做好準備，應對社會的新現實，接受使用表情符號在法律效力上可能帶來的新挑戰。