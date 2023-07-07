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除了李玟之外，演藝圈中因憂鬱症自殺藝人還包括馬來西亞華裔歌手艾成、女星歡歡、前黑澀會美眉楊可涵（小白兔），這些人都曾在螢光幕有精彩演出，但在多重因素之下未能成功對抗憂鬱症。
引發憂鬱症絕對不是單一因素，楊斯年解釋：「它包含生物底質、心理狀況、社會人際，三者加起當超過負荷時，整個人就會垮下來。尤其周遭的人沒有辦法幫助他，自己也覺得自己不好，同時感覺未來治療上面沒有希望，這時候可能走上絕路。」
在治療之路上適時的求助很重要！只是若當你今天是名人、政治人物、演藝人員，生病自然會不想讓外界知道，「外界看我是青春、活力、開朗，我怎麼可以得憂鬱症？」往往名人罹患憂鬱症，能向外求助的力量就減半，即便接受診斷，這些外界壓力也會影響到治療成效。
憂鬱症治療逾 2 年該警覺為「難治型」
憂鬱症依照症狀嚴重程度可分為輕度、中度、重度，但三軍總醫院北投分院精神科陳泰宇提到：「病程表現雖會有差異性，但不論哪個程度都可能出現負面想法、自殺意念、自殺行為，隨著病程加劇風險隨之提高。」
一般憂鬱症治療是 6 個月到 2 年，楊斯年提到：「李玟憂鬱症是已經 3 至 4 年，推測有可能是所謂難治型憂鬱，光靠醫生、吃藥沒有用，當身邊周遭的人沒有辦法支撐他時，就會讓憂鬱症好像拖很久、病況起起伏伏，容易反覆復發好不起來。」
加上根據李玟身邊好友透露，李玟其實也有罹患「乳癌」，難道是癌症治療影響到心理狀態？事實上，台灣心理腫瘤醫學學會理事長方俊凱指出：「並非所有癌症病人都會有憂鬱情緒，根據世界各國的資料，不分癌症的種類、分期，近 50% 病人有著情緒障礙痛苦，其中約有五分之一為憂鬱症。」
但根據《聯合報》採訪李玟的姊姊李思林提到：「乳癌的部分已經好了，她過去一直都很樂觀，直到這半年狀況才比較不好。」
避免仿效效應！憂鬱症親友啟動「內圈保護」
當社會中高度關注李玟自殺事件，臨床醫師確實也擔心引起「效仿效應」，因為人的本能是求生，當肚子餓會吃東西、碰到危險要避開，出現最後「自殺」的行為已是醞釀一段時間，進展到最後執行，這樣名人突發性的事件，確實會影響憂鬱症患者原本身心狀態。
楊斯年表示：「通常會想仿效都是身心健康程度比較差的人，或是剛好遇到壓力，或是與事件當事人的年齡、性別、背景相似，可能病人就會問醫生『我會不會像他那樣？』」在這樣較為敏感的時間氛圍當中，若是憂鬱症患者的家人第一時間可以做「內圈的保護」。
身邊家人最基礎的「詢問」，最重要的一步是要有效的聆聽他們的想法，當詢問有自殺意圖後，進一步轉介或其他醫療協助。楊斯年強調：「最重要希望大家可以多多去求助，即便求助一位醫生看不好，可以轉看別的醫師，盡量想辦法讓自己趕快可以在 1 至 2 年之內就恢復原來的功能。」
諮詢專家：三軍總醫院北投分院院長楊斯年
文、王芊淩／圖、巫俊郡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 李玟輕生／憂鬱症治療把握關鍵 2 年！醫師：名人光環反不利於治療