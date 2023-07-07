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疾管署指出，這名確診的 20 多歲本國籍男性，在 6 月 28 日出現腹瀉、腹痛等症狀，隔天因持續多次腹瀉造成上腹絞痛而就醫， 7 月 3 日因糞便培養出疑似菌株通報， 7 月 5 日檢驗確診霍亂。
經調查，個案近期無國內外旅遊史，3 餐多為外食便當，發病前 1 天曾食用生魚片及生蠔，共食者 1 人及同住者 3 人皆無疑似症狀。衛生單位已啟動各項疫情防治調查，以釐清可能感染源。
腸胃差易致病！小心 5 症狀
疾管署指出，霍亂為 1 種急性細菌性腸道傳染病，潛伏期通常為 2 到 3 天。透過食用受污染的食物和水傳播，症狀多為大量米湯樣水性腹瀉、嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭等。
由於霍亂弧菌對胃酸的抵抗力不佳，通常須吃入大量的細菌才會致病，但在胃酸不足或胃部切除過或免疫機能較差者，則少量的細菌即可能致病，常見症狀為水性腹瀉、嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭等。
WHO：全球霍亂傳播風險高
疾管署統計，2019 至 2022 年累積本土病例數分別為 0、1、0、2 例，年齡分布 20 多歲至 80 多歲，均檢出霍亂弧菌血清型 O1-Ogawa；最近一起境外移入病例為 2017 年自菲律賓入境個案。
近期國際霍亂疫情嚴峻，今年迄今累計 24 國報告霍亂病例，其中非洲東部及南部爆發近年來最大疫情，西亞敘利亞、中美洲海地及多明尼加皆有大規模霍亂疫情，東南亞菲律賓亦報告逾千例病例。因醫療資源及口服疫苗短缺，WHO 表示全球霍亂傳播風險為非常高。
減少生食、飯前多洗手
疾管署提醒，由於霍亂弧菌可久存於汙水中，一旦生食受汙染水域捕獲的海鮮（特別是甲殼類或貝類），就有可能遭受感染，因此應避免食用生魚片、生蠔或未熟貝類等。
此外，食物應充分煮熟，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉污染；應飲用煮沸後的水；非立即食用的食物應加蓋後置入冰箱保存。
另外要保持良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，正確使用肥皂及清水洗手，以降低感染風險。民眾如出現疑似症狀，請儘速就醫並告知飲食史。
圖、文／鄭淳淳
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 快訊／今年首例本土霍亂現蹤！病人前天剛吃生魚片和生蠔