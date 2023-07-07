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天氣熱讓人厭世，小心憂鬱上身
而國衛院和台大醫學院合作的本土研究也有同樣發現！居住在年均溫攝氏 20.3 到 23 度地區的人，罹患重度憂鬱症風險最低；反之，當居住地年均溫高於 23 度，罹患憂鬱症的風險就上升。
這項研究已刊登於國際期刊《總體環境科學》（Science of the Total Environment）。由國衛院國家環境醫學研究所協同研究員陳乃慈、台大醫學院教授暨國衛院國家環境醫學研究所合聘研究員郭育良等人共同完成。
研究團隊使用 2003〜2013 年中央氣象局全台各鄉鎮的平均溫度、日照與降雨量的資料，接著透過健保資料庫找出原本沒有重度憂鬱症的 94 萬 5171 人，並觀察這群人在這段期間的發病情形。
結果發現，這 11 年間，有 9723 人成為重度憂鬱症者，罹患率為每年 1.03‰；研究團隊以統計方法校正年齡、性別、健保投保金額等 3 項可能影響發病的因子，再加以分析。
研究團隊發現，年均溫高於 23 度的地區，每升高 1 度就增加 7％的發病風險，特別是 65 歲以上長者更易受影響。年均溫每升高 1 度，男性長者與女性長者分別增加 18% 和 14% 的風險。
台大醫學院教授暨國衛院國家環境醫學研究所合聘研究員郭育良表示，這可能是暴露於高溫會活化交感神經、抑制副交感神經系統，長期下來，便容易焦慮緊蹦，而自律神經失調帶來的生理不適也會增加精神壓力，衍伸憂鬱風險。
陪伴憂鬱親友走出憂谷 7 方法
身心科診所院長楊聰財醫師表示，罹患憂鬱症時，患者本身應正視疾病可能帶來之風險，積極尋求專業醫療團隊幫助，並學習放鬆緊繃、舒緩壓力、正向思考等方式，試著慢慢走出幽谷。
當然，周邊家屬與親友的幫助與陪伴協助也是相當重要的，你的支持可能是讓他們脫離憂鬱的動力之一。而如何支持與陪伴憂鬱症病友走出難關，楊聰財醫師提供以下 7 方法。
- 學習關於憂鬱症：了解憂鬱症的症狀、原因和治療方法，將能使你更加理解親友所經歷的情況，並能提供更恰當的支持。
- 建立開放溝通：鼓勵病友表達他們的感受和情緒，並讓他們知道你願意傾聽。保持耐心和理解，不要試圖輕易解決問題，而是提供一個安全的空間讓他們能夠敞開心扉。
- 表達關懷和支持：讓病友知道你在他們身邊，並願意提供支持。多與他們談論他的興趣、一同計畫愉快的活動，讓他們感到被關心和重視。
- 尊重他們的需要和節奏：每個人處理憂鬱的方式都不同，所以應尊重親友的節奏和需要，有時候，他們可能需要獨處，而有時候可能需要有人陪伴。
- 鼓勵尋求專業幫助：憂鬱症通常需要專業的治療和支持，鼓勵他尋求專業的心理輔導或治療，並提供幫助和支持，例如，協助尋找適合的專業醫療人員或陪同他們就診。
- 提供實際援助：憂鬱症可能會影響他的日常生活能力，可以提供實際幫助，如協助處理日常事務、購物、烹飪等，減輕他們的壓力和負擔。
- 自我保護：陪伴憂鬱症病友可能會對你產生情緒和心理壓力，記得要照顧好自己，尋求自己的支持系統，並確保你的心理和情緒健康。如果你感到壓力過大或情緒不穩，請尋求專業的支持和諮詢。
諮詢專家：楊聰才診所心理衛教中心院長 楊聰財醫師
參考資料：國衛院研究：年均溫逾23度，每增1度重度憂鬱症風險增7%
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 李玟輕生 / 天氣熱竟會造成憂鬱症！支持親友走出憂鬱難關，身心科醫師提點陪伴 7 方法