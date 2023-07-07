不換侯選到底！黃健庭：國民黨依然期待郭台銘回泛藍陣營
國民黨總統提名人侯友宜民調持續低迷同時，鴻海創辦人郭台銘檯面上動作不斷，使得「換侯」議題備受討論，連當初呼籲國民黨中央盡快徵召侯友宜的國民黨立委鄭麗文都開出「換侯」第一槍。4年前曾獲邀郭台銘擔任副手的國民黨秘書長黃健庭今（7日）受訪則表示，國民黨依然期待郭台銘回泛藍陣營。
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對於郭台銘的獨立參選可能。黃健庭表示，這段時間的確有聽到郭台銘要獨立參選的事情，但他一直相信，郭台銘的從政初衷是「下架民進黨」，假如決定獨立參選，這樣跟郭的理念、初衷，正好背道而馳，所以他相信郭台銘會很慎重思考這件事情，依然期待郭台銘回到泛藍政營，大家團結努力達成下架民進黨，讓人民過好日子的目標。
至於國民黨基層焦慮而傳出的「換侯、拔朱」聲量。黃健庭回應，侯友宜是經過黨內公平公正的程序，加上經過中常會的同意，黨中央正式提名的總統參選人， 換人這件事情是絕無可能，這個議題不必再炒作。
就擔任國民黨不分區立委的鄭麗文都在接受廣播節目呼籲「換侯」。黃健庭表示，近來有一些黨籍同志有類似要換人的不當的言論，這些都是破壞團結、長他人志氣，滅自己威風，甚至都可能成為歷史罪人、全黨公敵，這樣不黨的言論已經讓很多的黨員及支持者反映到黨中央，包括考紀會在內，考紀會目前也在搜集相關事證，會再做嚴肅處理。
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