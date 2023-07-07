純電小獅看起來有點兇 Peugeot 208小改款有超跑風格

我是廣告 請繼續往下閱讀
在外觀部分小改款之後的208更加兇猛，雖然動力並沒有太大，但是汲取了9X8 Hypercar賽車的設計靈魂，在保桿的左右兩側可以看到超大的直立式爪痕日行燈，而如果是GT車型的話，還會有著全新的LED頭燈組，同樣的設計也可以在尾燈上面看到，三道橫向的爪痕燈條在車尾相當顯眼，除此之外車輛擁有七種配色，並且全面換上了新式的廠徽以及字體，黑色的後視鏡蓋現在是全車系標配，而GT車型還有黑色輪拱以及可選的黑色車頂配置。
外觀視覺上還有著全新設計的輪圈，依據車型不同有16吋以及17吋的選擇，車內部分則可以看到座椅採用了新的材料鋪陳，包括了黑色的Alcantara以及Adamite綠色縫線，當然科技氛圍的升級也是必須的，現在全車系都將標配上10吋的車載娛樂系統，駕駛座前方的全數位儀表在Allure以及GT車型上也將會是10吋配置，此外方向盤上的廠徽也換上全新設計，而全車系都配備i-Connect系統，另外車主可以選擇加價升級成i-Connect Advance系統。
動力部分則是可以分成48V輕油電輔助或者是純燃油引擎，在輕油電的輔助下將擁有100匹以及136匹兩種不同動力配置，而如果是純燃油系統的話，最大馬力僅有75匹以及100匹兩種選擇，但大家應該更想知道的是純電e-208有多麼厲害的表現，這輛純電鋼砲擁有156匹最大馬力，而51kWh的電池組可以擁有400公里的續航里程(WLTP)，使用快充系統從20%充滿至80%只需要25分鐘，而全車系也都會標配最新的主被動安全系統，目前關於這輛車的定價以及交車時間則尚未公布，相信年底前在歐洲市場看到他現身沒有問題。