召回已是日常，因燃油泵故障Mercedes-Benz召回14.3萬輛車

純電小獅看起來有點兇 Peugeot 208小改款有超跑風格

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

Peugeot 208這輛車有著強大的產品競爭力，在2021以及2022年都是歐洲最暢銷的車款，而在小改款之後這輛車擁有更為吸引人的外觀，尤其是車頭左右超大的爪痕日行燈，與9X8 Hypercar擁有相同的設計，另外在動力系統部分則是推出了純電選擇，e-208擁有著400公里的續航里程，其表現令許多人期待。

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小改款過後的208展現出超跑風格，與9X8 Hypercar有著相同的設計語彙。
小改款過後的208展現出超跑風格，與9X8 Hypercar有著相同的設計語彙。
在外觀部分小改款之後的208更加兇猛，雖然動力並沒有太大，但是汲取了9X8 Hypercar賽車的設計靈魂，在保桿的左右兩側可以看到超大的直立式爪痕日行燈，而如果是GT車型的話，還會有著全新的LED頭燈組，同樣的設計也可以在尾燈上面看到，三道橫向的爪痕燈條在車尾相當顯眼，除此之外車輛擁有七種配色，並且全面換上了新式的廠徽以及字體，黑色的後視鏡蓋現在是全車系標配，而GT車型還有黑色輪拱以及可選的黑色車頂配置。

GT車型還會有著全新的LED頭燈組。
GT車型還會有著全新的LED頭燈組。
外觀視覺上還有著全新設計的輪圈，依據車型不同有16吋以及17吋的選擇，車內部分則可以看到座椅採用了新的材料鋪陳，包括了黑色的Alcantara以及Adamite綠色縫線，當然科技氛圍的升級也是必須的，現在全車系都將標配上10吋的車載娛樂系統，駕駛座前方的全數位儀表在Allure以及GT車型上也將會是10吋配置，此外方向盤上的廠徽也換上全新設計，而全車系都配備i-Connect系統，另外車主可以選擇加價升級成i-Connect Advance系統。

車尾的燈具也改採三道橫向的爪痕設計，前後呼應的氛圍受到歡迎。
車尾的燈具也改採三道橫向的爪痕設計，前後呼應的氛圍受到歡迎。
動力部分則是可以分成48V輕油電輔助或者是純燃油引擎，在輕油電的輔助下將擁有100匹以及136匹兩種不同動力配置，而如果是純燃油系統的話，最大馬力僅有75匹以及100匹兩種選擇，但大家應該更想知道的是純電e-208有多麼厲害的表現，這輛純電鋼砲擁有156匹最大馬力，而51kWh的電池組可以擁有400公里的續航里程(WLTP)，使用快充系統從20%充滿至80%只需要25分鐘，而全車系也都會標配最新的主被動安全系統，目前關於這輛車的定價以及交車時間則尚未公布，相信年底前在歐洲市場看到他現身沒有問題。

車尾的尾燈組具有十足的立體感，不論遠看還是近看都相當吸引人。
車尾的尾燈組具有十足的立體感，不論遠看還是近看都相當吸引人。
輪圈組造型也採用全新的設計，搭配小改款之後的車輛風格相當迷人。
輪圈組造型也採用全新的設計，搭配小改款之後的車輛風格相當迷人。
整輛車大小並沒有改變，依舊維持著小巧的鋼炮姿態。
整輛車大小並沒有改變，依舊維持著小巧的鋼炮姿態。
車內換上更科技化的螢幕風格，當然也有最先進的輔助駕駛系統。
車內換上更科技化的螢幕風格，當然也有最先進的輔助駕駛系統。
全數為儀表螢幕的大小最大為10吋，提供駕駛優異的開車感受。
全數為儀表螢幕的大小最大為10吋，提供駕駛優異的開車感受。
排檔座區域相當簡潔，嶄新的風格受到年輕人喜愛。
排檔座區域相當簡潔，嶄新的風格受到年輕人喜愛。
像是戰鬥機式的操控介面以經成為了Peugeot的品牌象徵，這樣的設計相當受到歡迎。
像是戰鬥機式的操控介面以經成為了Peugeot的品牌象徵，這樣的設計相當受到歡迎。
座椅採用全新的材質鋪陳，擁有極高的質感也有運動氛圍。
座椅採用全新的材質鋪陳，擁有極高的質感也有運動氛圍。

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