建置AI重症系統　快速有效掌握病情、照護更即時

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建置智慧重症系統 亞洲第一重症資料庫臺中榮總智慧重症團隊現已發表12篇論文，獲得7項國內專利。且參加第25屆生策會國家生技醫療品質獎，獲得智慧醫療組銀獎。智慧重症團隊以高齡敗血症併呼吸衰竭實際個案，病患入院後AI即以入院48小時的資料推論病患為急性呼吸窘迫高風險，除了於病房儀表板顯示風險值亦呈現該病患入院起之重症醫療相關數據，包含呼吸器參數、輸液狀態等。
此外更進一步依據指引主動評估並以燈號顯示急性呼吸窘迫之治療包含保護性通氣、俯臥通氣、輸液平衡、早期營養等參數。若儀表板顯示該病患上述治療皆達標(綠燈)，代表病患臨床狀況亦逐步改善。重症病人每日接受各種診療的病歷記錄、生理監視、檢驗數值、影像等，皆產生巨量的數據臨床資料。
建置疾病管理儀表板 落地運用提升醫品臺中榮總開發重症疾病管理儀表板，內容涵蓋全院重症床位現況、重要設備(如葉克膜、呼吸器等)使用狀況，與每位病人不同疾病預測風險 ，由使用者角度切入，快速且有效率地掌握病情。針對急性呼吸窘迫症候群及急性腎損傷分別開發監視儀表板，除整合重要臨床資料，提供即時模型預測結果外，以視覺化設計，方便掌握病情並給予適當處置的建議，成為重症團隊溝通的重要窗口。
智慧醫療是現在及未來醫療的趨勢，智慧重症更是重要的一環。除提升重症病人診療品質外，也可以有效降低第一線工作人員的負荷，智慧重症將在遠距醫療時代將扮演重要的角色，可協助偏遠地區醫療品質，亦改善醫療資源分配不均的問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58398
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