注意力不足過動症需治療　ADHD影響學習品質

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孩子ADHD症狀 近年逐步增加嘉義長庚精神科陳錦宏教授說明，注意力不足過動症ADHD的主要表現為注意力不集中、活動量過大和衝動等症狀，這些症狀可能對孩子學習和社交發展產生負面影響，常被視為家長和師長眼中的問題兒童，同時孩童發生意外傷害風險也大幅提升，例如，注意力不集中可能會導致孩童學習分心、車禍、燙傷等意外。
衝動及活動量過大可能會導致在危險的場合下表現出危險行為，例如與同儕肢體衝突、攀爬高處或做出危險的體育活動等導致頭部撞傷。陳錦宏醫師進一步指出，透過適當的治療和協助，例如藥物治療、行為療法和特教方案等，80-90% ADHD 患者的注意力和控制力可以得到改善，進而降低其受到意外傷害的風險。
根據症狀描述 製作評估量表陳錦宏教授致力於關懷ADHD孩童，因此根據國際診斷標準以中文容易理解的症狀描述，設計陳氏ADHD中文評估量表並完成信效度研究發表。陳錦宏醫師表示，ADHD孩童治療需要長期追蹤症狀變化，目前已進一步和資訊團隊合作完成陳氏ADHD中文評估量表APP，讓照顧者、兒童以及治療者，隨時使用手機即可記錄每次症狀，APP可自動記錄日期與分數，並畫成曲線圖，以完整及具體的數據紀錄不同時間、環境及治療情況下長期的症狀變化，達到進一步精準醫療的目標。
陳錦宏教授提醒，完整症狀收集追蹤是治療注意力不足過動症的關鍵，除幫助家長與孩童了解症狀的進展，確保治療計畫的有效性，更可以及時與醫師討論進行必要的調整，如果有任何疑問或擔憂，就可即時向醫師尋求專業的協助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58396
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