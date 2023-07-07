桃園兒童美術館藏書不能外借？桃議員：民眾閱讀權益出問題
桃園市立圖書館自7/1起正式由文化局移交給教育局，成為教育局的二級機關，市議員許家睿表示，這項業務移撥才一週，他就收到多起相關陳情，原先兒童美術館的圖書室也開放於其他圖書分館借還書，但業務移交後藏書僅提供美術館內閱讀，不再留有借閱制度，有民眾權益受損疑慮。
記者李春台／桃園報導
許家睿表示，桃園市兒童美術館位於八德置地廣場的五、六樓，五樓為美術館展區，六樓整層574.75坪則為圖書室，且擁有4423本藏書。他們實際走訪發現，就算是平日，閱讀空間也座無虛席，現在藏書不但不能外借，也將與美術館同步提早閉館，難怪家長們氣得跳腳。
對此文化局回應，兒童美術館圖書室原先就是美術館內空間，並非圖書館分館。先前的確與桃園市立圖書館有圖書流通合作，然而在雙套圖書系統同步運作下，書籍流通及書籍編目等工作都增加管理上困難，因此在圖書業務分割時也取消書籍流通功能。
文化局也表示，美術館圖書室將與美術館同步開閉館，讓美術館的整體運作一致，而美術館圖書區也將逐步往藝術主題專門圖書區的方向經營。
許家睿說，兒童美術館取消借還書功能，是限縮兒童學習的方便性、讓一般民眾閱讀權益受損，希望業務移交的同時能保留圖書借閱的彈性。